Sfântul Ierarh Nifon cinstit cu evlavie la Craiova

În ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, 11 august, credincioșii din Cetatea Băniei s‑au adunat în rugăciune la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, pentru a aduce cinstire unuia dintre ocrotitorii săi, ale cărui sfinte moaște se păstrează cu evlavie în acest lăcaș.

Capul și mâna dreaptă ale Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, izvorâtoare de vindecare şi binecuvântare, se află spre închinare în Catedrala Mitropolitană din Craiova, alături de moaștele Sfinților Mucenici Serghie, Vah și Tatiana.

Sărbătoarea a fost pregătită încă din ajun, duminică, prin slujba Vecerniei cu Litia, urmată de tradiționala procesiune cu sfintele moaște și de slujba Privegherii. Sfânta Liturghie a fost săvârșită luni de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu i‑a hirotonit întru preot pe diaconul Panduru Cătălin, pe seama Parohiei Urzicuța (Protoieria Băilești), şi întru diacon pe teologul Bălăceanu Alexandru Cosmin, pentru Parohia Ciutura (Protoieria Craiova Nord).

În cuvântul de învățătură Părintele Mitropolit Irineu a evidențiat sensul profund al chemării fiecărui creștin la sfințenie.

„Sfântul Ierarh Nifon a fost cu adevărat un ierarh care L‑a iubit pe Dumnezeu, pentru că a stăruit în post şi în rugăciune, în credinţă nestrămutată şi pace sufletească. În toată viaţa sa a căutat tot timpul să se ostenească tot mai mult în post şi rugăciune, în mărturisirea faptelor şi în ajutorarea celor aflaţi în nevoie. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea sa şi l‑a întărit în tot lucrul cel bun, deci prin rugăciune şi binecuvântare s‑a legat atât de mult de viaţa în Biserica lui Hristos, încât nu a mai gândit decât în duh şi în adevărul mărturisirii. Apoi, Sfântul Nifon a cultivat duhul smereniei, pentru că smerenia este cea care acoperă nevoinţele şi cea care descoperă tainele credinţei”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Sfântul Ierarh Nifon a fost canonizat în anul 1517, în vremea Sfântului Voievod Neagoe Basarab, la sfințirea Mănăstirii Curtea de Argeș, eveniment ce a rămas o pagină de aur în istoria Bisericii noastre. Din 25 octombrie 1949, moaștele sale au fost aduse la Craiova, iar în anul 2019, la împlinirea a 70 de ani de la reînființarea Mitropoliei Olteniei, au fost așezate într‑o raclă nouă, împodobită cu cinste și așezată în partea stângă a sfântului iconostas.