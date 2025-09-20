Sfântul Mare Mucenic Eustație și familia sa, prăznuiți în Capitală

Singurul lăcaș de rugăciune din București care păstrează în patrimoniul său sacru fragmente din cinstitele moaște ale Sfinților Mari Mucenici Eustație și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, biserica Parohiei Iancu Vechi-Mătăsari, și-a cinstit astăzi, 20 septembrie 2025, ocrotitorii.

Manifestările liturgice care au marcat hramul de toamnă al parohiei din sectorul 2 al Capitalei au debutat în ajun, când soborul de slujitori ai sfântului lăcaș a oficiat, după Taina Sfântului Maslu, slujba Vecerniei cu Litie.

În ziua prăznuirii celor patru sfinți ocrotitori, comunitatea parohială s-a adunat în rugăciune pentru a-i cinsti pe membrii acestei familii sfinte și a le mulțumi pentru ajutorul și mijlocirea lor înaintea lui Dumnezeu. În dimineața zilei de sâmbătă, după oficierea Utreniei, racla ce adăpostește cinstitele moaște ale sfinților ocrotitori a fost purtată în procesiune, potrivit tradiției, pe străzile din jurul bisericii. În continuare, un sobor format din slujitorii lăcașului de închinare și din alți clerici a săvârșit Sfânta Liturghie.

La final, părintele paroh Constantin Stoica ne-a vorbit despre particularitățile hramului din acest an și despre programul amplu al sărbătorii: „Sărbătoarea Sfinților Mari Mucenici Eustație împreună cu soția sa, Teopista, și cu cei doi fii, Agapie și Teopist, reprezintă hramul de toamnă al parohiei noastre. De 185 de ani, biserica noastră păstrează părticele din sfintele lor moaște aduse de la Baia, prima cetate de scaun a Moldovei, de către un credincios din București, Mihai Zitaru, un om «harnic și darnic», așa cum am găsit în documentele vremii. Ca în fiecare an, cu ocazia hramului de toamnă organizăm mai multe evenimente. Este vorba, în primul rând, de cele liturgice: aseară am oficiat Taina Sfântului Maslu și Vecernia cu Litie, iar astăzi, slujba Utreniei care a fost urmată de o procesiune cu racla în care se păstrează sfintele lor moaște pe străzile din jurul bisericii, după care am săvârșit Sfânta Liturghie. Programul din acest an va continua după-amiază cu un moment al Federației Asociațiilor Vânătorești din România, care îl au ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Eustație, iar dânșii au un invitat special, pe maestrul Grigore Leșe. În continuare, corurile «Canticum» și «Vox Coelestis», dirijate de domnul Răzvan Rădos, vor prezenta pe treptele bisericii un concert coral foarte apreciat aici, în zonă. Anul acesta, mottoul sub care organizăm acest hram este «Credință, spiritualitate, cultură și tradiție românească». Nu întâmplător, în premieră, am organizat un târg de produse tradiționale, bio și vânătorești, în parteneriat cu Asociația Producătorilor din Agricultura BIO și cu Federația Asociațiilor Vânătorești din România. Astăzi și mâine, în curtea bisericii, locuitorii din zonă, dar și din alte părți ale Capitalei, pot găsi astfel produse tradiționale. Am organizat acest târg cu scopul de a-i conștientiza pe semenii noștri în privința importanței unei alimentații sănătoase și de a încuraja și susține producătorii români“.

Manifestările dedicate sărbătorii de toamnă a Bisericii Iancu Vechi-Mătăsari se vor încheia în seara aceasta când, după momentul Federației Asociațiilor Vânătorești din România, cele două grupuri vocale dirijate de Răzvan Rădos vor susține tradiționalul concert „Bucuria credinței”, ajuns în acest an la ediția a 16-a.