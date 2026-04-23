Sfântul Mare Mucenic Gheorghe cinstit la Botoșani prin rugăciune și Liturghie arhierească

Sute de credincioși au participat, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, la Sfânta Liturghie săvârșită la biserica ocrotită de acesta, ctitorie a doamnei Elena Rareș din anul 1551. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Evenimentul a încheiat manifestările dedicate Zilelor Municipiului Botoșani.

După ce, în seara precedentă, credincioșii botoșăneni au participat la procesiunea cu moaștele Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, precedată de slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiu, în dimineața acestei zile, aceeași biserică, situată în inima orașului, a devenit loc de rugăciune și comuniune pentru numeroși credincioși.

Începând cu ora 9:00, ierarhii au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu soborul slujitor, în prezența unei mulțimi de credincioși veniți să‑l cinstească pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul lăcașului de cult și al orașului.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a rostit un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat că viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este o mărturie vie a faptului că adevărata putere nu stă în ranguri sau în bogății, ci în credința neclintită: „Viața lui, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, este o mărturie vie că adevărata putere nu stă în ranguri sau în bogății, ci în credința neclintită. Așa cum ne spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, nimic nu este mai puternic decât omul care are credință adevărată. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a arătat prin viața sa că, rămânând statornic chiar și în fața suferinței și a morții, credința sa a rămas neclintită”.

În timpul Sfintei Liturghii, IPS Teofan l‑a hirotonit întru diacon pe Filaret Acrișor, un îndrăgit profesor de religie. El va fi numit preot pe seama Parohiei Ceir, Todireni.

La final, Părintele Mitropolit Teofan a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare, îndemnându‑i să înțeleagă și să trăiască duhovnicește însemnătatea acestei întreite sărbători: „Suntem la o întreită sărbătoare: Învierea Domnului, care se prelungește în fiecare zi, în mod deosebit până la Pogorârea Sfântului Duh; în al doilea rând, sărbătoarea Sfântului Gheorghe, și, în al treilea rând, cinstirea pe care o aducem binecuvântatelor moaște ale Sfântului Părinte Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria. Aceste trei momente sfinte au în comun biruința. În primul rând, biruința asupra morții, adusă de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Dumnezeu‑Omul. Învierea Domnului ne arată că moartea, în esență, nu există, pentru că sufletul este nemuritor și, dacă Hristos a înviat, vom învia și noi. În al doilea rând, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este numit purtătorul de biruință, pentru că a biruit credința cea falsă, credința păgână, călăuzindu‑se în viață după cuvântul Scripturii: „Și aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul adevărat Dumnezeu, și pe Iisus Hristos, pe Care Tu, Doamne, L‑ai trimis”.

În al treilea rând, vorbim despre biruința asupra necredinței, despre care ne‑a vorbit atât de mult Sfântul Părinte Cleopa, cel care, în vremuri nu tocmai ușoare pentru credință, și‑a călăuzit viețuirea, atitudinea și cuvântul după psalmul Prorocului David: „Zis‑a cel nebun în inima sa: «Nu este Dumnezeu»”.