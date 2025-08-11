Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfântul Pafnutie‑Pârvu Zugravul sărbătorit la Mănăstirea Aninoasa

Sfântul Pafnutie‑Pârvu Zugravul sărbătorit la Mănăstirea Aninoasa

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 11 August 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Duminica a 9‑a după Rusalii la Mănăstirea Aninoasa din județul Argeș, se arată pe site‑ul eparhiei, arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Sărbătoarea a avut o dublă importanță, deoarece cu puțin timp înainte, în data de joi, 7 august, a fost prăznuit Sfântul Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul, cel care a pictat sfântul lăcaș al așezământului monahal în secolul al 17‑lea.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a amintit eforturile depuse timp de 30 de ani pentru restaurarea monumentului istoric argeșean.

Grija Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic pentru consolidarea acestui așezământ monahal a început încă din anul 1988. Cea mai importantă etapă în restaurarea monumentului istoric a avut loc în perioada anilor 2014‑2021.

 

