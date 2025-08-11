Sfântul Pafnutie‑Pârvu Zugravul sărbătorit la Mănăstirea Aninoasa

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Duminica a 9‑a după Rusalii la Mănăstirea Aninoasa din județul Argeș, se arată pe site‑ul eparhiei, arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Sărbătoarea a avut o dublă importanță, deoarece cu puțin timp înainte, în data de joi, 7 august, a fost prăznuit Sfântul Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul, cel care a pictat sfântul lăcaș al așezământului monahal în secolul al 17‑lea.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a amintit eforturile depuse timp de 30 de ani pentru restaurarea monumentului istoric argeșean.

Grija Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic pentru consolidarea acestui așezământ monahal a început încă din anul 1988. Cea mai importantă etapă în restaurarea monumentului istoric a avut loc în perioada anilor 2014‑2021.