Sfinţii Cuvioşi Dionisie de la Colciu şi Petroniu de la Prodromu au fost canonizaţi de Patriarhia Ecumenică

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, reunit în şedinţă de lucru în ultimele zile ale anului bisericesc, 30‑31 august 2025, a hotărât canonizarea a doi cuvioşi de origine română care au vieţuit în Sfântul Munte Athos. Părintele Dionisie Ignat de la Chilia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”‑Colciu, ce aparţine de Mănăstirea Vatoped, va avea data de prăznuire 11 mai, iar părintele Petroniu Tănase, de la Schitul Românesc Prodromu, ce aparţine Mănăstirii Marea Lavră, va fi cinstit în fiecare an la 24 februarie, se arată pe site‑ul oficial al Patriarhiei Ecumenice, ec‑patr.org.

În cadrul şedinţei de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei din 28 septembrie 2022, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat textele liturgice care însoţeau propunerea de canonizare a Cuvioşilor Dionisie Ignat şi Petroniu Tănase: „Aceste texte liturgice au fost compuse în limba greacă de către ucenicii a doi părinți români aghioriți de la Muntele Athos, care sunt propuși spre canonizare Patriarhiei Ecumenice de către Patriarhia Română. Dreptul de a canoniza pe cineva aparține Bisericii locale unde acea persoană și‑a trăit ultima parte a vieții și unde a trecut la Domnul. Acești doi părinți, români de origine, au viețuit mai multă vreme la Athos: părintele Dionisie Ignat la Schitul Colciu și părintele Petroniu Tănase la Schitul Prodromu. Ei au avut ucenici români, dar și greci. Doi dintre aceștia, greci, care s‑au evidențiat prin compunerea de slujbe liturgice pentru sfinți, au acceptat să pregătească textele liturgice în limba greacă. Aceste texte au fost traduse în limba română, însă Sinodul Mitropolitan nu le aprobă, fiindcă nu are acest lucru în competență. (...) Acești doi părinți sunt apreciați nu doar de români, ci și de viețuitorii greci. Noi dorim să solicităm Patriarhiei Ecumenice să facă trecerea în rândul sfinților a celor doi aghioriți. Este important să facem un gest de scoatere în evidență a acestor cuvioși care sunt foarte populari în Muntele Athos”, a spus cu acest prilej Patriarhul României.

Rânduiala de deshumare a osemintelor ieroschimonahului Dionisie Ignat din cimitirul Chiliei „Sfântul Gheorghe”‑Colciu a fost săvârşită în 17 noiembrie 2022 de un sobor de slujitori condus de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a săvârşit aceeaşi rânduială în 27 aprilie 2023, în cimitirul Schitului Românesc Prodromu, pentru părintele protosinghel Petroniu Tănase.

Propunerea de canonizare a unor părinţi români athoniţi a fost înaintată de Preafericitul Părinte Daniel Patriarhiei Ecumenice în contextul apropierii Centenarului Patriarhiei Române. În 20 mai 2024, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a mai propus spre canonizare două nume de cuvioşi români de la Schitul Românesc Prodromu: Nifon Ionescu, primul stareţ al aşezământului, şi Nectarie Protopsaltul. Aceştia se vor adăuga salbei de sfinţi pe care Biserica Ortodoxă Română i‑a canonizat deja în Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.