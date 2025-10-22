Sfinții Cuvioși Mărturisitori din Transilvania, prăznuiți în Dobrogea

Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion, Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea și Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel au fost prăznuiți, marți, 21 octombrie, și la istorica Mănăstire Cocoș din Episcopia Tulcii, care prin întemeietorul ei din 1833, starețul Visarion Făgărățeanul, dimpreună cu ceilalți frați ardeleni din mănăstire, are o legătură specială cu Transilvania ortodoxă. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, alături de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi.

La Sfânta Liturghie au participat și credincioși obișnuiți cu această prăznuire îndătinată de mai mulți ani la mănăstire. În cadrul slujbei s‑a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile, binefacerile și împlinirile pe care le‑a revărsat asupra Preasfințitului Părinte Episcop Visarion și asupra clerului și credincioșilor tulceni, prin rugăciunile bineplăcutului Său Cuvios Visarion Sarai, în răstimpul celor peste 17 ani de când Preasfințitul Părinte Episcop Visarion îi păstorește pe credincioșii din nordul Dobrogei.

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Visarion a sfințit noua cruce care va fi așezată pe clopotnița Mănăstirii Cocoș, precum și lucrările de restaurare și înfrumusețare realizate în ultimul timp la întregul ansamblu al clopotniței.

De asemenea, a fost oficiat un parastas pentru ctitorul mănăstirii, starețul Visarion Făgărășanul, cel care a întemeiat și a condus obștea monahală cu multă jertfelnicie în secolul al 19‑lea, păstrând în Dobrogea, aflată sub Imperiul Otoman, flacăra românismului.

La încheierea slujbei, starețul Mănăstirii Cocoș, arhimandritul Visarion Scutaru, a rostit un cuvânt de felicitare pentru ziua onomastică a Episcopului Tulcii, mulțumind lui Dumnezeu, ierarhului, clerului și credincioșilor prezenți, exprimând recunoștință pentru binecuvântarea arhierească și pentru purtarea de grijă arătată așezământului monahal. La finalul cuvântului, i‑a oferit Preasfinției Sale, în semn de recunoștință, o icoană cu Maica Domnului. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul „Te Be Poem” al Episcopiei Tulcii.