x
×

Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, prăznuiți la Alba Iulia

Un articol de: Oana Rusu - 28 Aprilie 2026

La sărbătoarea Sfinților Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei, 24 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, în Biserica „Sfântul Simion Ștefan” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din incinta campusului școlar, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În cadrul slujbei, arhidiaconul Emanuel Bercea a fost hirotonit preot pentru Parohia Viișoara, Protopopiatul Sighișoara. Ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură despre Sfântul Simion Ştefan şi importanţa lui pentru credinţa românilor transilvăneni. Cu prilejul hramului, s‑au sărbătorit 35 de ani de la înființarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia.

În Duminica Mironosițelor, Părintele Arhiepiscop Irineu a liturghisit la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” de la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia și a rostit un cuvânt de învățătură, cu prilejul primei întruniri a Grupului de preotese „Sfânta Filotimia” din Arhiepiscopia Alba Iuliei.

 

