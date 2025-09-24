Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfințire de așezământ social-filantropic la Cucuteni, Iași

Știri
Data: 24 Septembrie 2025

Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Parohia „Schimbarea la Față” din satul Cucuteni, comuna Lețcani, a avut loc slujba de sfințire a Așezământului social-filantropic cu hramul Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După slujba de sfințire, ierarhul a ținut un cuvânt de învățătură:

„S-a împlinit un gând frumos al părintelui Andrei, al slujitorului acestei parohii, de a în­frumuseța și de a pune la îndemâna credincio­șilor un așezământ social, (...) o casă care va sluji, cu siguranță, pentru a împărtăși împreună, de către credincioșii acestei parohii și nu numai, cele de bucurie și cele de durere, precum spune Sfântul Apostol Pavel: «să vă bucurați cu cei ce se bucură, să vă întristați cu cei ce se întristează». Pentru că ne facem părtași acestor experiențe, pe deoparte, dând mai mare dimensiune bucuriei, pe de altă parte, mângâind pe cel care, la capătul unei slujbe de înmormântare bunăoară, înțelege să-și ducă pomenirea în această casă, la capătul unei nunți, la capătul unei botez să împărtășească bucuria, așijderea, în jurul mesei cu cei dragi, precum Domnul Însuși ne arată în Sfânta Scriptură”.

În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie în biserica parohială. În cadrul slujbei, diaconul Bogdan-Constantin Bolota a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Sobozia-Ciurea.

La final, părintele paroh Andrei Mocanu a primit „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”, ca semn de recunoaștere pentru implicarea sa în ridicarea și amenajarea așezământului social. De asemenea, mai mulți binefăcători și sus­ținători ai lucrărilor au primit diplome de vrednicie.

Așezământul social-filantropic „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” a fost ridicat cu scopul de a sprijini creșterea calității vieții tinerilor și vârstnicilor din comunitate și din împrejurimi, prin activități de socializare, întrajutorare și comuniune. Parohia este acreditată de Ministerul Muncii, Familiei și Solidarității Sociale ca furnizor de servicii sociale și desfășoară proiectul filantropic „Pâine împărțită, bucurie înmulțită”.

 

