Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Curs festiv al absolvenților Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț

Curs festiv al absolvenților Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 10 Iunie 2026

Ziua de 3 iunie 2026 va rămâne întipărită în inimile comunității Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț ca o zi a recunoștinței, încărcată de emoție și speranță. Într‑o atmosferă de sărbătoare, elevii claselor a XII‑a Teologie Ortodoxă și Patrimoniu Cultural și‑au luat rămas‑bun de la anii formării liceale, în cadrul cursului festiv al promoției 2022-2026.

Manifestările au debutat prin participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită în biserica seminarului, sub protia părintelui director Viorel Laiu, unde elevii, profesorii, părinții și invitații au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra acestei generații și pentru roadele celor patru ani petrecuți în școala teologică nemțeană.

Festivitatea, desfășurată ulterior în Sala „Mihai Eminescu”, a reunit profesori, părinți, absolvenți și invitați, într‑un cadru marcat de emoție, recunoștință și bucuria rememorării momentelor care au definit anii de seminar.

În cuvântul adresat absolvenților, pr. prof. dr. Viorel Laiu a evidențiat rolul formator al seminarului și responsabilitatea pe care o poartă fiecare tânăr care pleacă de pe băncile acestei școli.

Un mesaj de apreciere a fost transmis și de inspectorul școlar pentru disciplina Religie, prof. Mihai Giosan, care a felicitat elevii și cadrele didactice pentru rezultatele obținute.

 

Citeşte mai multe despre:   curs festiv  -   Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi de la Manastirea Neamt
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Conferința preoțească cu clericii din Botoșani Știri
    Conferința preoțească cu clericii din Botoșani

    Ansamblul Parohiei „Vovidenia” din municipiul Botoșani a găzduit luni, 8 iunie, Conferința preoților din protoieria botoșăneană. Momentul a debutat cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfințitul

    10 Iun, 2026
  • Premierea Concursului educațional „Cu Dumnezeu în vers și slovă” Știri
    Premierea Concursului educațional „Cu Dumnezeu în vers și slovă”

    Proiectul educațional „Cu Dumnezeu în vers și slovă”, aflat la a IV-a ediție, inclus în Calendarul activităților educative municipale din Bucureşti, s-a desfășurat de-a lungul a șase luni, din decembrie 2025 până în iunie 2026, adunând laolaltă profesori coordonatori, reprezentanți a 57 de școli și licee și 430 de elevi. Luni, 8 iunie, în biserica Parohiei Parcul Călăraşi din Protoieria Sector 2 Capitală a avut loc premierea câştigătorilor.

    09 Iun, 2026
TOP 6 Știri