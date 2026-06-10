Curs festiv al absolvenților Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț

Data: 10 Iunie 2026

Ziua de 3 iunie 2026 va rămâne întipărită în inimile comunității Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț ca o zi a recunoștinței, încărcată de emoție și speranță. Într‑o atmosferă de sărbătoare, elevii claselor a XII‑a Teologie Ortodoxă și Patrimoniu Cultural și‑au luat rămas‑bun de la anii formării liceale, în cadrul cursului festiv al promoției 2022-2026.

Manifestările au debutat prin participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită în biserica seminarului, sub protia părintelui director Viorel Laiu, unde elevii, profesorii, părinții și invitații au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra acestei generații și pentru roadele celor patru ani petrecuți în școala teologică nemțeană.

Festivitatea, desfășurată ulterior în Sala „Mihai Eminescu”, a reunit profesori, părinți, absolvenți și invitați, într‑un cadru marcat de emoție, recunoștință și bucuria rememorării momentelor care au definit anii de seminar.

În cuvântul adresat absolvenților, pr. prof. dr. Viorel Laiu a evidențiat rolul formator al seminarului și responsabilitatea pe care o poartă fiecare tânăr care pleacă de pe băncile acestei școli.

Un mesaj de apreciere a fost transmis și de inspectorul școlar pentru disciplina Religie, prof. Mihai Giosan, care a felicitat elevii și cadrele didactice pentru rezultatele obținute.