Sfinţire de raclă la capela Institutului „Marius Nasta”

Capela Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală și-a cinstit astăzi, 22 iunie 2026, unul dintre ocrotitorii spirituali, pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești. Cu acest prilej, părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a săvârșit slujba de sfințire a noii racle ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, care se află în patrimoniul lăcașului de închinare. La acest moment liturgic au participat credincioși, cadre medicale și personalul instituției.

Fragmentul din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul va rămâne permanent în capela unității spitalicești, pentru alinarea și întărirea credincioșilor, a pacienților și a personalului medical al institutului, pe care lăcașul îl deservește. Cinstitul odor a fost așezat într-o raclă confecționată cu măiestrie la Atelierele Patriarhiei Române, care a fost sfințită în dimineața zilei de luni de părintele consilier Ionuț Tutea. În continuare, a fost săvârșită Sfânta Liturghie. Din soborul de slujitori au făcut parte părintele Alin-Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, părintele Cristian Colibă, slujitor al capelei, precum și alți clerici.

La finalul slujbei, părintele Ionuț Tutea a subliniat rolul preotului de caritate în cadrul instituțiilor medicale, evidențiind faptul că acesta oferă sprijin duhovnicesc bolnavilor, aparținătorilor și personalului medical: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, astăzi ne-am aflat la capela Spitalului «Marius Nasta» din București, care a cunoscut în ultima perioadă un amplu proces de înfrumusețare. Au fost realizate lucrări administrativ-gospodărești, a fost înlocuit acoperișul și au fost amenajate o serie de spații administrative necesare desfășurării activității și misiunii în cadrul spitalului. Ca o încununare a tuturor acestor eforturi, odată cu primirea moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, a fost confecționată o raclă deosebit de frumoasă, în care acestea să fie păstrate și puse spre închinare în biserică pentru toți cei care vin aici să își găsească alinarea sufletească și trupească. Au fost depuse eforturi deosebite, atât de către părintele Cristian Colibă, cât și de către apropiații bisericii, care au venit și au făcut din această capelă o a doua casă a lor. Drept urmare, Preafericirea Sa a rânduit acordarea unor ranguri și distincții celor implicați. Misiunea Bisericii în spațiul spitalicesc este una deosebit de importantă, deoarece oamenii vin aici copleșiți de suferințe și probleme și au nevoie să își găsească alinarea. Această alinare vine nu doar din partea medicilor, care mărturisesc ei înșiși că fac doar o parte din lucrarea vindecării, ci și de la Dumnezeu, Cel care desăvârșește această lucrare. Astfel, misiunea preotului în spital este una cu totul specială, deoarece în fiecare zi își desfășoară activitatea în mijlocul unor oameni care, pe fondul suferințelor fizice, sunt uneori la limita deznădejdii și chiar a negării. Acești oameni au nevoie de un sprijin constant și consistent pe toată perioada în care se află în spital pentru tratament, iar în preot găsesc adesea acel punct de sprijin care îi ajută să depășească situațiile dificile și să privească cu speranță spre vindecare”.

Părintele Alin-Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, a evidențiat importanța duhovnicească a acestui moment: „Astăzi a fost o zi de mare bucurie și binecuvântare pentru comunitatea Institutului «Marius Nasta». Prin sfințirea raclei în care au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, credincioșii, dar mai ales cei aflați în suferință, au primit un nou prilej de rugăciune și apropiere de Dumnezeu. Nu putea exista o rânduială mai potrivită decât aceea ca Sfântul Grigorie Dascălul să devină ocrotitor și binefăcător al acestei comunități. Născut în București, marele ierarh aduce astăzi binecuvântare unui spital bucureștean în care mii de oameni caută alinare și vindecare. A fost un om al rugăciunii, al culturii și al filantropiei. Prin activitatea sa pastorală și prin contribuția deosebită la dezvoltarea culturii teologice românești, el a lăsat o moștenire spirituală de mare valoare pentru Biserică și pentru poporul român. În mod providențial, și în cadrul Institutului «Marius Nasta» se întâlnesc aceste dimensiuni ale slujirii creștine. Pe de o parte, în paraclisul institutului se înalță neîncetat rugăciuni pentru cei bolnavi și pentru cei care îi îngrijesc, iar pe de altă parte, aici se desfășoară activități medicale și de cercetare menite să contribuie la vindecarea și alinarea suferinței umane. Sfântul Grigorie Dascălul a arătat prin întreaga sa viață că rugăciunea, cultura și filantropia trebuie să lucreze împreună pentru împlinirea Evangheliei lui Hristos”.

De asemenea, părintele Cristian Colibă, slujitor al capelei, a subliniat că prezența moaștelor Sfântului Grigorie Dascălul reprezintă o binecuvântare pentru întreaga comunitate a Institutului „Marius Nasta”, aducând în sufletele credincioșilor liniște și întărire în momentele de încercare: „Un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, a fost dăruit capelei noastre în anul 2016 de către Mănăstirea Căldărușani. Racla va rămâne în patrimoniul capelei, alături de moaştele Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. Mulțumim Preafericirii Sale pentru binecuvântare și purtarea de grijă arătată acestui așezământ și pentru că a îngăduit ca, alături de ceilalți doi ocrotitori ai capelei noastre, Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul și Sfântul Filaret cel Milostiv, să se adauge moaștele acestor doi sfinți. Sunt convins că acest dar este de mare folos duhovnicesc atât pentru bolnavii acestui spital, cât și pentru personalul medical și auxiliar. Aici, în acest loc al suferinței, este nevoie de prezența vie și lucrătoare a sfinților, pentru a aduce alinare și mângâiere pacienților, aparținătorilor și personalului acestui spital.”

La final, părintele consilier eparhial Ionuț Tutea i-a oferit părintelui Cristian Colibă, din partea Întâistătătorului Bisericii noastre, rangul de iconom stavrofor, pentru întreaga activitate desfășurată.

Totodată, au fost oferite mai multe distincții de vrednicie unor persoane care s-au remarcat prin sprijinul acordat capelei: Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru dr. Gheorghe Popescu, managerul spitalului; Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni lui Marian și Liana Stângă, Adrian și Andreea Căpățână; Diploma Anului omagial al pastorației familiei creștine, cu medalie, pentru Georgiana-Veronica Colibă, Carmen Nalbaru și Iuliana Ioana Coman.