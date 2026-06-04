Sfințirea Altarului de vară din filia Fiad, Protopopiatul Năsăud

În a treia zi de Rusalii, marți, 2 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat pentru prima dată în mijlocul credincioșilor din filia Fiad, Parohia Telciu II, Protopopiatul Năsăud.

Ierarhul a săvârşit slujba de binecuvântare a noului Altar de vară al filiei, construit în proximitatea bisericii din localitate, precum și a ultimelor lucrări de renovare și înfrumusețare ale lăcașului de cult. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Misiunea femeii creștine”. În cadrul acestuia, ierarhul a evidențiat importanța educației creștine oferite la nivel familial. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theotokos”. La momentul chinonicului, interpreții de muzică populară Domnica Dologa și Alexandru Pugna, precum și corul Bisericii Ortodoxe din Telciu, au interpretat pricesne.

Pentru întreaga activitate pastoral‑misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei l‑a hirotesit întru iconom pe preotul paroh Anton‑Viorel Pop. Au mai primit distincţii şi diplome primarul comunei Telciu, Sever Mureșan, viceprimarul comunei Telciu, Ioan Cordoș, Ioan Peter, familia Cira Gheorghe și Saveta, Dumitru Bumbu, membrii Consiliului local al comunei Telciu, ai Consiliului parohial și ai Comitetului parohial.