Sfințirea ansamblului parohial din Talpa, județul Neamț

Un articol de: Pr. Valentin Macovei - 22 Octombrie 2025

Duminică trecută, comunitatea parohială din Talpa, comuna Bârgăuani, a trăit un moment de profundă bucurie și binecuvântare, odată cu sfințirea ansamblului parohial format din paraclisul cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, casa socială, Altarul de vară, casa parohială și turnul clopotniță.

Slujba de târnosire a noului lăcaș de cult și de sfințire a ansamblului a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența credincioșilor, a oficialităților locale și a numeroși oaspeți de seamă.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a subliniat importanța sfântului lăcaș ca loc al reînnoirii credinței și al trăirii în Adevăr.

„În Biserică, înnoim de fiecare dată credința noastră”, a arătat ierarhul, evidențiind că „sfințirea unei biserici este o mare taină”, păstrată neschimbată de‑a lungul secolelor.

Ierarhul i‑a îndemnat pe credincioși „să se înnoiască în Adevărul pe care îl mărturisesc, în credința pe care o trăiesc și în nădejdea cu care se îmbrățișează unii pe alții”.

În încheiere, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul a reamintit sensul vieții creștine:

„Rostul vieții noastre este să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să‑l păzim, ca să se împlinească în noi cuvintele Evangheliei: Fericiți sunt toți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și‑l păzesc pe el.”

 

