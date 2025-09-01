Sfințirea Așezământului „Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana” din Parohia Poduri

În Duminica a 12‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a sfințit Așezământul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana”, edificiu care întregește ansamblul ecleziastic al Bisericii „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Parohia Poduri, Protopopiatul Moinești, județul Bacău.

Ziua de sărbătoare a început cu oficierea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți, sub protia părintelui protopop de Moinești, Costel Mareș, în prezența enoriașilor și a ctitorilor podureni, precum și a pelerinilor veniți din parohiile învecinate și a oficialităților locale. La finalul Sfintei Liturghii, credincioșii împreună cu soborul preoților l-au întâmpinat pe Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim care a adresat un cuvânt de bun găsit și a apreciat efortul depus de membrii comunității parohiale pentru înfrumusețarea și întregirea ansamblului ecleziastic în contextul cinstirii Sfântului Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana, fiu al acestor locuri.

De asemenea, a precizat că așezământul închinat Sfântului Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana va fi pentru comunitatea podureană un prilej de pioasă aducere aminte față de un fiu al satului care a devenit pentru fiecare dintre ei un mijlocitor în rugăciunea către Dumnezeu.

În continuare a oficiat slujba de sfințire a celor două edificii ctitorite spre folosul credincioșilor: Așezământul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana” (2015‑2025), care are o destinație multifuncțională, acesta cuprinzând o capelă, un muzeu dedicat personalităților ecleziastice podurene, un birou parohial și o sală de conferințe, precum și lumânărarul din piatră. Acestora li s‑au adăugat și alte lucrări care au presupus implicarea întregii comunități de‑a lungul ultimilor zece ani, printre acestea regăsindu‑se lărgirea și amenajarea curții bisericii, împrejmuirea cu zid de piatră și extinderea și reamenajarea cimitirului parohial.

În numele preoților din Protopopiatul Moinești, părintele protopop Costel Mareș a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru binecuvântare și susținere în organizarea sărbătorii de la Parohia Poduri, dar și pentru binecuvântarea programului manifestărilor moineștene cunoscute sub denumirea de Zilele cultural‑duhovnicești ale Protopopiatului Moinești (30 august ‑ 21 septembrie), care la ediția de anul acesta îl au în centru pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana.

La finalul evenimentului, preotului paroh Vasile Popa i s‑a oferit „Crucea Țării de Jos”, cea mai înaltă distincție de vrednicie acordată clericilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. De asemenea, au fost oferite distincții de vrednicie și ctitorilor înnoitori care au sprijinit desfășurarea și finalizarea lucrărilor la edificiul dedicat Sfântului Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana.

La final, preotul paroh a adresat mulțumiri ierarhului pentru binecuvântare și pentru cuvântul de învățătură, preotului protopop pentru sprijin și îndrumare, preoților pentru împreuna slujire, iar credincioșilor și membrilor Consiliului local al comunei Poduri pentru sprijinul financiar necesar derulării și finalizării lucrărilor de reabilitare a așezământului.