Sfințirea bisericii din filia Satu Nou, Vaslui

Data: 26 August 2025

Duminică, 24 august, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii din localitatea Satu Nou, filie a Parohiei Crețești de Sus, Protopopiatul Huși, și Sfânta Liturghie. Sfântul lăcaș i‑a primit ca ocrotitori pe Sfinții Martiri Brâncoveni.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele protopop Iulian Dumitru Ștefan și părintele paroh Radu Șopu.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor, pornind de la Pilda datornicului nemilostiv, a creionat profilul omului ipocrit, care beneficiază de iertare și îngăduință, însă nu este capabil de a o oferi, la rândul său, altora.

Preasfinția Sa a arătat că este ideal să îngemănăm îngăduința cu dreptatea, în relație cu cei care persistă în greșeli și răutate.

În cadrul slujbei au fost înălțate rugăciuni pentru pace, alături de cererile speciale din cadrul ecteniilor, Părintele Episcop Ignatie pomenindu‑i pe cei care au suferit atrocități din cauza invaziei Rusiei asupra Ucrainei. Ziua de 24 august este Ziua națională a Ucrainei.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotesit întru sachelar pe părintele paroh Radu Șopu și a oferit distincții de vrednicie celor care s‑au implicat în edificarea lăcașului de cult din Satu Nou.

De asemenea, Preasfinția Sa a oferit o distincție de vrednicie și un premiu în bani canotoarei Ana Maria Matran, originară din Crețești de Sus, medaliată cu aur la Campionatele Europene de Canotaj - Under 23.