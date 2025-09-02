Sfințirea bisericii din Ghergheleu, Vaslui

Data: 02 Septembrie 2025

Duminică, 31 august, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii noi, cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Sfințit Mucenic Teodor Tiron”, din localitatea Ghergheleu, Protopopiatul Vaslui.

Ierarhul a săvârșit slujba de sfințire, apoi la un Altar amenajat în proximitatea lăcașului de închinăciune a oficiat Sfânta Liturghie.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele protopop Adrian Chirvasă și părintele paroh Ovidiu Țicău.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a arătat că viața veșnică înseamnă a intra în iubirea lui Dumnezeu: „Tânărul bogat nu a înțeles că viața veșnică înseamnă intrarea în iubirea lui Dumnezeu, iubire care nu poate fi umplută cu ceva pe care să‑l posedăm, cum din nefericire încercăm să‑i posedăm pe cei din jurul nostru chiar iubindu‑i. Îi transformăm în niște obiecte de‑ale noastre de care să dispunem oricând și în orice moment, nemaiținând cont că și ei au propria libertate, un mod unic de a se comporta, de a vedea lumea aceasta, că au și ei limitările lor. (...) Noi avem foarte multe lucruri pe care le considerăm ca niște bogății, și nu este ceva reprobabil. Apare o disfuncționalitate duhovnicească doar când raportarea noastră este idolatră, când divinizăm ceea ce posedăm. (...) Dacă totul este impregnat de prezența și credința în Dumnezeu, și bogățiile acestei lumi, confortul material, sănătatea noastră, toate le vom considera ca fiind daruri, iar noi niște administratori, cei care gestionăm ceea ce Dumnezeu a pus în mâinile noastre”.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotesit întru iconom stavrofor pe părintele paroh Ovidiu Țicău și a oferit distincții de vrednicie celor care s‑au implicat în ridicarea bisericii noi din Parohia Ghergheleu.