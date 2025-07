Sfințirea bisericii Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Roznov, Neamț

Sute de credincioși s-au adunat în această dimineață, 6 iulie, în centrul orașului Roznov din județul Neamț, pentru a lua parte la slujba de sfințire a bisericii Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Târnosirea sfântului lăcaș a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei.

După sosirea ierarhilor, clericii au săvârșit slujba de târnosire a noului sfânt lăcaș. După citirea textelor scripturistice și înconjurarea bisericii, ierarhii au uns zidurile cu Sfântul și Marele Mir și s-au îndreptat spre Sfântul Altar pentru binecuvântarea Sfintei Mese.

În continuare a fost oficiată Sfânta Liturghie pe un podium special pregătit lângă biserica parohială. Devenind o tradiție să participe la astfel de momente liturgice în zona județului Neamț, Corul „Evanghelismos” din Piatra Neamț, dirijat de diaconul Ciprian Ceai, a oferit răspunsurile la strană.

După citirea textului evanghelic din Duminica a 4-a după Rusalii (Ev. Matei 8: 5-13 / Vindecarea slugii sutașului), Preasfințitul Părinte Nectarie a ținut un cuvânt de învățătură în care le-a explicat celor prezenți cum poate Domnul Hristos să lucreze în viața credinciosului care are îndrăznire către El:

„Oare ce putem să învățăm noi din Sfânta Evanghelie de astăzi? Trebuie să învățăm îndrăzneala către Domnul. «Îndrăzniți», spune Mântuitorul Hristos, «fiindcă Eu am biruit lumea!» (Ioan 16:33). Dacă raportarea noastră, dacă atitudinea noastră și tot ceea ce facem noi ar fi îndreptat spre Dumnezeu, și drumul vieții noastre ar fi canalizat spre El, nu am mai avea teamă. Nu ar mai fi în ființa noastră lipsă de îndrăzneală, dar îndrăzneala vine din credință, vine din iubire, ceea ce vedem de altfel în atitudinea acestui sutaș din Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi. Dacă punem la temelia ființei noastre credința, nădejdea și iubirea, cele trei virtuți teologice, Dumnezeu este cu noi și va rămâne cu noi, pentru că Dumnezeu nu privește la rațiunea omului, la istețimea omului, Dumnezeu privește în inima omului, și așa cum Dumnezeieștii Părinți ne spun că «cea mai lungă cale este de la ureche la inimă», poate să devină o cale lungă dacă nu auzim și, în același timp, nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu”.

În cadrul slujbei, prof. Diogene Mihăilă a fost hirotonit întru diacon, urmând ca în perioada următoare să primească Taina Preoției și să fie numit slujitor la paraclisul Centrului rezidențial pentru bătrâni „Cuvioasa Nazaria” de la Mănăstirea Văratec.

„Privind biserica, vedem așa la o primă abordare fier beton, ciment, cărămizi, piatră, instalații, lemn, toate lucruri materiale, dar împreună cu acestea, întărindu-le pe acestea, binecuvântându-le pe acestea, avem piatra credinței în numele căreia s-a zidit această sfântă biserică. Domnul Hristos este numit de același Dumnezeiesc Apostol Petru, ocrotitorul parohiei dumneavoastră, «Ziditorul cel milostiv», iar Sfântul Apostol Pavel spune «Prin El s-au zidit». Prin El, pentru El și întru El s-a zidit tot ceea ce există. Sfântul Apostol Petru ne numește pe noi, creștinii, «pietre vii», și ne îndeamnă să zidim «casă duhovnicească», știind bine că Domnul Hristos este «Piatra cea din capul unghiului». Dumnezeu a binecuvântat această lucrare sfântă, închinată Preasfântului Său nume, Lui Îi mulțumim din toată inima!”, le-a spus credincioșilor prezenți Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la finalul Sfintei Liturghii.

„Dovada că atunci când sufletele se unesc, Dumnezeu lucrează minuni”

În continuare, părintele paroh Paul Avram a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan „Crucea Moldavă”, ca o recunoaștere pentru întreaga sa activitate pastoral-misionară în cadrul comunității, precum și pentru munca sa la zidirea și împodobirea bisericii parohiale. Totodată, cei care au contribuit la edificarea lăcașului de cult - oficialități, credincioși, ctitori și binefăcători - au fost răsplătiți cu biblii și distincții de vrednicie.

„Pentru că această biserică nu a fost construită de mine, ci de noi, în acest ceas de sărbătoare simțim nevoia să mulțumim tuturor celor care au sprijinit, în chip tainic sau văzut, lucrarea ziditoare care s-a săvârșit aici. Mulțumim Milostivului Dumnezeu, fără de care nu puteam duce la împlinire acest măreț proiect de construire a acestui sfânt lăcaș. El ne-a rânduit oameni, El ne-a ajutat să găsim sprijin, El ne-a călăuzit toți pașii până în acest ceas. Jertfa tuturor, cunoscută și necunoscută, să fie răsplătită înaintea Domnului și înscrisă în cartea veșniciei. Mă închin cu dragoste în fața dumneavoastră, iubiți credincioși, care ați fost mereu alături de mine în această lucrare: cu rugăciune, cu osteneală, cu bănuțul văduvei sau cu jertfa discretă și neștiută. Această biserică este a noastră și este dovada că atunci când sufletele se unesc, Dumnezeu lucrează minuni. Să rămână această biserică far călăuzitor în noaptea acestei lumi, să rămână loc de rugăciune și mângâiere, să rămână școală a mântuirii și poartă către Împărăția Cerurilor!”, a afirmat la final părintele paroh Paul Avram.

Din actul de sfințire

Acest sfânt lăcaș a fost zidit și înfrumusețat între anii 1996-2025, piatra de temelie fiind așezată la data de 16 aprilie 1996 de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Biserica este construită în stil ștefanian, având o lungime de 32 m, o înălțime de 32 m și o lățime de 20 m la abside. Pictura lăcașului, în tehnica al fresco, a fost realizată între anii 2013-2024 de către pictorii bisericești Robert Octavian și Magda Cârciumaru din București. Iconostasul a fost realizat din lemn de cireș de către sculptorul Ioan Stănoaia.

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” se află în centrul orașului Roznov, pe DN15.