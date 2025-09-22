Sfințirea Bisericii „Sfânta Treime” din Măguri, județul Cluj

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos), 21 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea ortodoxă din Măguri, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfânta Treime”, a cărei piatră de temelie a fost pusă în urmă cu 21 de ani. Lăcașul de cult a fost binecuvântat, la interior și exterior, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaște de mucenici.

În continuare, la un Altar special amenajat în curtea bisericii, ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Crucea vieții”, pornind de la cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să‑Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).

„Ne spune Domnul Hristos că în lumea aceasta nu este om care să nu aibă o cruce. E adevărat că unii au o cruce mai ușoară, iar alții mai grea, dar Domnul Hristos ne îndeamnă să ne luăm crucea și să‑L urmăm, pentru că drumul Crucii Domnului s‑a terminat în Rai. Dacă Îi urmăm Lui, ajungem împreună cu El în Rai. (...) Nu este singurul loc din Scriptură unde suntem chemați să ne luăm crucea vieții. În Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 38, găsim aceeași chemare: «Cel ce nu‑şi ia crucea şi nu‑Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine» (Matei 10, 38). Așadar, luați‑vă crucea vieții, învățați să o duceți cu credință, pentru că drumul Crucii ajunge în Rai”, a spus Mitropolitul Clujului.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi clujeni.

La finalul slujbei, preotul paroh Mihai Pânzaru a oferit ierarhului, din partea comunității parohiale, o icoană cu Sfânta Treime.

Pentru întreaga activitate desfășurată în cei 28 de ani de slujire sacerdotală, Mitropolitul Andrei i‑a oferit preotului paroh Mihai Pânzaru „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, iar Ionel Cobârzan, fost primar al comunei Măguri‑Răcătău, a primit „Crucea Transilvană” pentru mireni. De asemenea, Consiliul parohial, Comitetul parohial și corul bisericii au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a fiilor satului și a numeroși credincioși din împrejurimi, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice zonei.