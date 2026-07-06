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Sfinţirea crucilor unei biserici din Arad

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Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 06 Iulie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în Duminica a 5‑a după Rusalii, 5 iulie, în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a cimitirului Pomenirea din municipiul Arad, conform arhiepiscopiaaradului.ro. În cuvântul de învățătură rostit, chiriarhul le‑a explicat celor prezenți textul Evangheliei și cel al Apostolului rânduit pentru a fi citit în această duminică. Ierarhul a subliniat că, în locul mulțumirii pentru redobândirea semenului, locuitorii cetății Gadara l‑au rugat pe Domnul Iisus Hristos să plece din hotarele lor, fiind mai atașați de lucrurile materiale, în acest caz turma de porci.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Florin Dănăilă a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Chelmac, Protopopiatul Lipova, în satul natal al Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei.

După Sfânta Liturghie, ierarhul a binecuvântat crucile ce vor fi așezate pe turlele acestei biserici. Părintele Ioan Dobândă, slujitor la acest paraclis, i‑a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Timotei pentru slujirea în acest lăcaș al cărui hram a fost sărbătorit de curând, precum și tuturor clericilor și credincioșilor prezenți.

 

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