Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfințirea noului așezământ parohial din Pănătău, județul Buzău

Sfințirea noului așezământ parohial din Pănătău, județul Buzău

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 29 August 2025

Credincioșii din comuna Pănătău, județul Buzău, au trăit joi, 28 august, un moment de mare însemnătate duhovnicească, sfințirea noului așezământ parohial din localitate. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Din soborul de clerici care au slujit împreună cu ierarhul la sfințirea noului așezământ parohial din comuna Pănătău au făcut parte și părintele Ionuț‑Cristian Vuță, consilier eparhial la Sectorul patrimoniu bisericesc, și părintele Paul Gavrilă, protopop al Protoieriei Pătârlagele.

Construit între anii 2023‑2025, cu sprijinul financiar al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - prin implicarea secretarului de stat Marcel‑Alexandru Stoica -, precum și al Primăriei Pănătău, reprezentată de primarul Nicolae Stoica, complexul parohial este alcătuit dintr‑o capelă mortuară cu hramul „Învierea lui Lazăr”, o sală de mese, o bucătărie și spații anexe.

După oficierea slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a adresat un cuvânt de apreciere tuturor celor care au contribuit la ridicarea acestui așezământ, oferindu‑i secretarului de stat Marcel‑Alexandru Stoica Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” cu insignă.

La eveniment au participat părintele Cătălin Alexe, paroh al Parohiei Pănătău, părintele Adrian Stoicescu, paroh al Parohiei Sibiciu de Jos, și părintele Gheorghe Porceanu, paroh al Parohiei Zaharești, alături de numeroși credincioși și invitați, care au dorit să ia parte la acest moment de referință pentru comunitatea locală.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei  -   sfintire
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri