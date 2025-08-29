Sfințirea noului așezământ parohial din Pănătău, județul Buzău

Credincioșii din comuna Pănătău, județul Buzău, au trăit joi, 28 august, un moment de mare însemnătate duhovnicească, sfințirea noului așezământ parohial din localitate. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Din soborul de clerici care au slujit împreună cu ierarhul la sfințirea noului așezământ parohial din comuna Pănătău au făcut parte și părintele Ionuț‑Cristian Vuță, consilier eparhial la Sectorul patrimoniu bisericesc, și părintele Paul Gavrilă, protopop al Protoieriei Pătârlagele.

Construit între anii 2023‑2025, cu sprijinul financiar al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - prin implicarea secretarului de stat Marcel‑Alexandru Stoica -, precum și al Primăriei Pănătău, reprezentată de primarul Nicolae Stoica, complexul parohial este alcătuit dintr‑o capelă mortuară cu hramul „Învierea lui Lazăr”, o sală de mese, o bucătărie și spații anexe.

După oficierea slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a adresat un cuvânt de apreciere tuturor celor care au contribuit la ridicarea acestui așezământ, oferindu‑i secretarului de stat Marcel‑Alexandru Stoica Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” cu insignă.

La eveniment au participat părintele Cătălin Alexe, paroh al Parohiei Pănătău, părintele Adrian Stoicescu, paroh al Parohiei Sibiciu de Jos, și părintele Gheorghe Porceanu, paroh al Parohiei Zaharești, alături de numeroși credincioși și invitați, care au dorit să ia parte la acest moment de referință pentru comunitatea locală.