Sfinţirea picturii capelei militare „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Brăila

În după‑amiaza zilei de 12 octombrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfinţit pictura capelei militare cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni” a Garnizoanei Brăila. Ierarhul locului a săvârşit slujba de târnosire înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa cadrelor militare din Garnizoana Brăila, a autorităţilor locale şi a multor credincioşi din acest municipiu de la Dunăre. În cadrul slujbei de sfinţire, Arhiepiscopul Dunării de Jos a stropit cu agheasmă şi a uns cu Sfântul şi Marele Mir pereții pictați ai lăcaşului de cult și icoanele de pe catapeteasmă. În continuare, ierarhul Dunării de Jos a rostit rugăciuni speciale pentru ostaşii români, iar pentru eroii neamului adormiţi întru nădejdea Învierii a fost săvârşită o slujbă de pomenire. Pentru implicarea în lucrările de pictare şi înfrumuseţare a lăcaşului de cult, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a acordat preotului Cristian Leontin Ordinul eparhial „Crucea Sfântului Apostol Andrei” pentru clerici, clasa a II‑a, iar militarii care au sprijinit aceste lucrări de amenajare a capelei au primit diplome de ctitor şi de vrednicie şi icoane. La final, Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit organizatorilor pentru acest eveniment duhovnicesc şi a apreciat dragostea, credinţa şi evlavia manifestate faţă de sfinţii lui Dumnezeu, mulţi dintre aceştia, binefăcători şi ocrotitori ai românilor.