Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a vizitat marți, 14 octombrie, Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Niculițel, județul Tulcea, care și‑a sărbătorit hramul închinat
Sfinţirea picturii capelei militare „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Brăila
În după‑amiaza zilei de 12 octombrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfinţit pictura capelei militare cu hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni” a Garnizoanei Brăila. Ierarhul locului a săvârşit slujba de târnosire înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa cadrelor militare din Garnizoana Brăila, a autorităţilor locale şi a multor credincioşi din acest municipiu de la Dunăre. În cadrul slujbei de sfinţire, Arhiepiscopul Dunării de Jos a stropit cu agheasmă şi a uns cu Sfântul şi Marele Mir pereții pictați ai lăcaşului de cult și icoanele de pe catapeteasmă. În continuare, ierarhul Dunării de Jos a rostit rugăciuni speciale pentru ostaşii români, iar pentru eroii neamului adormiţi întru nădejdea Învierii a fost săvârşită o slujbă de pomenire. Pentru implicarea în lucrările de pictare şi înfrumuseţare a lăcaşului de cult, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a acordat preotului Cristian Leontin Ordinul eparhial „Crucea Sfântului Apostol Andrei” pentru clerici, clasa a II‑a, iar militarii care au sprijinit aceste lucrări de amenajare a capelei au primit diplome de ctitor şi de vrednicie şi icoane. La final, Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit organizatorilor pentru acest eveniment duhovnicesc şi a apreciat dragostea, credinţa şi evlavia manifestate faţă de sfinţii lui Dumnezeu, mulţi dintre aceştia, binefăcători şi ocrotitori ai românilor.