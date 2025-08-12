Sfințirea plăcii comemorative a Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus

Manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au început în această săptămână cu așezarea în raclă a sfintelor sale moaşte, iar astăzi, 12 august, a fost săvârșită o slujbă de binecuvântare a plăcii comemorative ce a fost amplasată la mormântul unde a fost îngropat Sfântul Serafim, aflat în cimitirul Mânăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov.

Slujba de binecuvântare a fost săvârşită de părintele arhim. Atanasie Roman, starețul Mănăstirii Brâncoveanu, și de pr. Bogdan Fluieraș, vicar administrativ în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, în prezența obștii monahale și a credincioșilor aflați la așezământul monahal pentru a pregăti sărbătoarea hramului și ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, informează Mitropolia Ardealului.

Un cuvânt de comemorare a fost rostit de părintele arhim. Atanasie Roman la finalul slujbei religioase, prin care a transmis gândurile de mulțumire pentru aceste evenimente care încununează lucrarea duhovnicească a Sfântului Serafim cel Răbdător, fost stareț al mănăstirii.

„Am trăit momente de mare bucurie, astăzi, la mănăstirea noastră. Ne‑a învrednicit Bunul Dumnezeu ca în această mănăstire să poposească Sfântul Serafim şi să stea 50 de ani în rugăciune, în răbdare şi fapte bune. Iată, Sfântul Serafim a ştiut să lucreze în ogorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a ştiut să pună mâna pe plug şi să brăzdeze în grădina Domnului Hristos ca să‑şi pregătească viaţa sa pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Este pildă de urmat pentru noi, cei din această mănăstire şi pentru cei din afara ei, pentru credincioşi, prin răbdarea şi smerenia sa. Este pildă de împreună‑slujire, de vieţuire şi de răbdare şi să‑l avem rugător acolo, în cer, şi mijlocitor înaintea Preasfintei Treimi pentru noi şi pentru a noastră mântuire. Mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru binecuvântarea dată ca astăzi să fim aici şi să sfinţim această placă pentru ca, întotdeauna când trecem pe aici, prin cimitir, să citim şi să ne aducem aminte cum Sfântul Serafim a răbdat atâtea şi să răbdăm şi noi şi să‑i rugăm pe toţi părinţii adormiţi şi înmormântaţi aici, în acest cimitir, să ne fie ocrotitori şi să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi şi pentru a noastră mântuire”, a spus arhim. Atanasie Roman.