Simpozion teologic și priveghere la Mănăstirea Prislop, în cinstea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie

Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 28 Noiembrie 2025

La Altarul de vară din vecinătatea bisericii așezământului monahal a avut loc aseară, 27 noiembrie, slujba de priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop. Astăzi, 28 noiembrie, începând cu ora 9:00 este oficiată Sfânta Liturghie, iar după rugăciunea amvonului se dă citire Tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, se prezintă icoana canonică a Sfântului și se intonează troparul.

Manifestările evenimentului religios‑cultural - Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop - au început joi, 27 noiembrie, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Ecaterina” de la Prislop, unde a avut loc un simpozion teologic intitulat „Viața și opera Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop”. Au fost prezenți Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, stareța mănăstirii, stavrofora Veniamina Lazăr, preoți, monahii, eleve de la Seminarul Teologic și credincioși.

În cadrul manifestării, Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu a făcut o emoționantă evocare a vieții, personalității și teologiei Sfântului Arsenie Boca, din postura de ucenic al acestuia, prezentând atât opera sa scrisă, cât și pictura realizată de Părintele Arsenie în decursul vieții. Din partea Sectorului cultural al Episcopiei Devei și Hunedoarei, părintele consilier Radu Trifon a prezentat ediția 2025 a operei Sfântului Arsenie, o ediție aniversară a volumelor „Cărarea Împărăției”, „Cuvinte Vii”, „Practica vieții monahale” și „Scrieri inedite”, precum și o ediție aniversară „Carte de rugăciuni”, concepute special pentru evenimentul Proclamării locale a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Aceste apariții editoriale au văzut lumina tiparului și cu sprijin financiar acordat de Secretariatul de Stat pentru Culte.

Slujba Privegherii

În continuare, începând cu ora 16:00, la Altarul de vară din vecinătatea bisericii așezământului monahal a avut loc slujba de priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop, săvârșindu‑se Vecernia cu Litie și Utrenia, de către Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, alături de obștea mănăstirii și mulți credincioși veniți din toate părțile țării.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a vorbit despre evlavia și prețuirea pe care vrednicul de pomenire Episcop Gurie Georgiu, întâiul arhipăstor al Eparhiei Devei și Hunedoarei, o arăta față de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie. De asemenea, ierarhul a explicat că arătăm cinstire și dragoste față de sfinții lui Dumnezeu prin urmarea credinței și a faptelor prin care aceștia și‑au sfințit viața.

 

