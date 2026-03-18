Simpozionul Național de Martirologie la Alba Iulia

Simpozionul Național de Martirologie, ediţia a XII‑a, sub genericul „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă”, desfăşurat în perioada 13‑14 martie, a fost organizat de Arhiepiscopia Alba Iuliei și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Mănăstirea „Sfânta Cruce” de la Aiud. Manifestarea a reunit istorici, teologi, filologi, antropologi și cercetători preocupați de studierea fenomenului martiric din închisorile comuniste.

În deschiderea manifestării, la Facultatea de Teologie albaiuliană, au luat cuvântul pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, cadru didactic universitar și consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, dr. Tudor Roșu, director științific al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, și dr. Dragoș Ursu, istoric la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Au participat, alături de invitaţi, cadre didactice universitare, studenți teologi și elevi.

„Am avut parte și de lucrări și prezentări care au reliefat portrete ale sfințeniei feminine din secolul XX în sânul Bisericii Ortodoxe Române, portrete feminine care au fost canonizate de către Biserica Ortodoxă Română în anul 2026, la inițiativa Părintelui Patriarh Daniel și a Sfântului Sinod. De asemenea, au fost mai multe prezentări tematice privind aspecte ale istoriei recente, ale istoriei comunismului, în care a fost evidențiată suferința femeilor în perioada comunistă și limitarea drepturilor lor, mai ales în ceea ce privește practicarea liberă a credinței”, a spus pr. Oliviu Botoi.

În cadrul simpozionului, dr. Ioana Ursu, istoric în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, a prezentat volumul „Anca Manolache: portret de teolog la centenar” (Editura „Renașterea”, 2023), de dr. Nicoleta Pălimaru, redactor‑șef al revistei „Renașterea” din Cluj‑Napoca.

La Mănăstirea „Sfânta Cruce” de la Aiud a avut loc, în 14 martie, conferinţa „Declinări la feminin ale experienței carcerale din universul comunist: Dina, Lena, Adriana, Ileana, Ioana, Iuliana”, susţinută de dr. Ioana Ursu. La final, a avut loc recitalul artistic susținut de elevii din cadrul proiectului „Poezia mărturie din temnița comunistă” (ediția a VII‑a).