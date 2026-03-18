Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Simpozionul Național de Martirologie la Alba Iulia

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Vasile Căpîlnean - 18 Martie 2026

Simpozionul Național de Martirologie, ediţia a XII‑a, sub genericul „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă”, desfăşurat în perioada 13‑14 martie, a fost organizat de Arhiepiscopia Alba Iuliei și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Mănăstirea „Sfânta Cruce” de la Aiud. Manifestarea a reunit istorici, teologi, filologi, antropologi și cercetători preocupați de studierea fenomenului martiric din închisorile comuniste.

În deschiderea manifestării, la Facultatea de Teologie albaiuliană, au luat cuvântul pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, cadru didactic universitar și consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, dr. Tudor Roșu, director științific al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, și dr. Dragoș Ursu, istoric la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Au participat, alături de invitaţi, cadre didactice universitare, studenți teologi și elevi.

„Am avut parte și de lucrări și prezentări care au reliefat portrete ale sfințeniei feminine din secolul XX în sânul Bisericii Ortodoxe Române, portrete feminine care au fost canonizate de către Biserica Ortodoxă Română în anul 2026, la inițiativa Părintelui Patriarh Daniel și a Sfântului Sinod. De asemenea, au fost mai multe prezentări tematice privind aspecte ale istoriei recente, ale istoriei comunismului, în care a fost evidențiată suferința femeilor în perioada comunistă și limitarea drepturilor lor, mai ales în ceea ce privește practicarea liberă a credinței”, a spus pr. Oliviu Botoi.

În cadrul simpozionului, dr. Ioana Ursu, istoric în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, a prezentat volumul „Anca Manolache: portret de teolog la centenar” (Editura „Renașterea”, 2023), de dr. Nicoleta Pălimaru, redactor‑șef al revistei „Renașterea” din Cluj‑Napoca.

La Mănăstirea „Sfânta Cruce” de la Aiud a avut loc, în 14 martie, conferinţa „Declinări la feminin ale experienței carcerale din universul comunist: Dina, Lena, Adriana, Ileana, Ioana, Iuliana”, susţinută de dr. Ioana Ursu. La final, a avut loc recitalul artistic susținut de elevii din cadrul proiectului „Poezia mărturie din temnița comunistă” (ediția a VII‑a). 

 

