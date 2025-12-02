Sinaxă monahală în Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

La Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, a avut loc sinaxa monahală mitropolitană, în cadrul căreia s‑au întâlnit ierarhii, stareţii, stareţele şi duhovnicii de la cele 84 de mănăstiri din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie. Au participat ierarhii celor trei eparhii din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La finalul Liturghiei s‑a săvârşit un polihroniu, urmat de slujba Parastasului pentru arhimandritul Serafim Man, fost stareț al Mănăstirii „Sfânta Ana”‑Rohia, de la a cărui naștere s‑au împlinit joi, 27 noiembrie, 90 de ani.

Sinaxa monahală

Lucrările sinaxei au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, care le‑a vorbit celor prezenţi despre asumarea celor trei voturi monahale - sărăcia, fecioria și ascultarea - cu ajutorul cărora monahul se luptă împotriva a trei mari patimi din această lume: iubirea de avere, iubirea de plăcere și iubirea de mărire.

Au mai luat cuvântul ierarhii prezenţi, iar arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, a susținut prelegerea „Pastorația specifică marilor duhovnici ai secolului al XX‑lea între responsabilitățile eclesiale și constrângeri sociale”. De asemenea, au fost prezentate ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod privind buna rânduială și disciplina vieții monahale, precum și diverse aspecte de ordin administrativ și pastoral‑misionar.