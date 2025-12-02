Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sinaxă monahală în Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Un articol de: Darius Echim - 02 Decembrie 2025

La Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, a avut loc sinaxa monahală mitropolitană, în cadrul căreia s‑au întâlnit ierarhii, stareţii, stareţele şi duhovnicii de la cele 84 de mănăstiri din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie. Au participat ierarhii celor trei eparhii din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La finalul Liturghiei s‑a săvârşit un polihroniu, urmat de slujba Parastasului pentru arhimandritul Serafim Man, fost stareț al Mănăstirii „Sfânta Ana”‑Rohia, de la a cărui naștere s‑au împlinit joi, 27 noiembrie, 90 de ani.

Sinaxa monahală

Lucrările sinaxei au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, care le‑a vorbit celor prezenţi despre asumarea celor trei voturi monahale - sărăcia, fecioria și ascultarea - cu ajutorul cărora monahul se luptă împotriva a trei mari patimi din această lume: iubirea de avere, iubirea de plăcere și iubirea de mărire.

Au mai luat cuvântul ierarhii prezenţi, iar arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, a susținut prelegerea „Pastorația specifică marilor duhovnici ai secolului al XX‑lea între responsabilitățile eclesiale și constrângeri sociale”. De asemenea, au fost prezentate ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod privind buna rânduială și disciplina vieții monahale, precum și diverse aspecte de ordin administrativ și pastoral‑misionar.

 

