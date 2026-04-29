Slujbă de târnosire la biserica din Telechiu, Protopopiatul Oradea

În ajunul prăznuirii Duminicii Sfintelor Femei Mironosițe, filia Telechiu a Parohiei Țețchea din Protopopiatul Oradea s‑a bucurat de prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârşit slujba de târnosire a mesei Sfântului Altar din biserica ortodoxă centenară din Telechiu, cu hramul „Sfinții Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și Elena”.

Biserica filiei Telechiu este una dintre primele biserici ortodoxe zidite după Marea Unire în Eparhia Oradiei, fiind înălțată prin eforturile și daniile ofițerilor și soldaților din Regimentul 2 Vânători „Regina Elisabeta”, iar târnosirea sfântului lăcaș a fost săvârşită de Episcopul ctitor de eparhie Nicolae Ivan al Vadului, Feleacului și Clujului, asistat de Episcopul‑ctitor al Eparhiei Oradiei Mari, Roman Ciorogariu - arhiereul „cu dreapta frântă” în urma atentatului cu bombă din Senatul României.

Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc şi a oferit diplome de apreciere credincioșilor care s‑au remarcat prin sprijinul concret oferit parohiei, respectiv filiei, pentru lucrările de înnoire la sfântul lăcaș. Au mai vorbit pr. Călin‑Dănuț Ioniță, protopopul Oradiei, şi pr. paroh Vasile Ficuț.

În Duminica Sfintelor Femei Mironosițe și a Soborului Sfintelor Femei Românce, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie pe Sfântul Altar înnoit şi a ținut un cuvânt de învățătură în care a evidențiat cinstirea deosebită adusă Sfintelor Femei Mironosițe și, în mod particular, Sfintelor Femei Românce.