Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Slujbă de târnosire la biserica din Telechiu, Protopopiatul Oradea

Slujbă de târnosire la biserica din Telechiu, Protopopiatul Oradea

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 29 Aprilie 2026

În ajunul prăznuirii Duminicii Sfintelor Femei Mironosițe, filia Telechiu a Parohiei Țețchea din Protopopiatul Oradea s‑a bucurat de prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârşit slujba de târnosire a mesei Sfântului Altar din biserica ortodoxă centenară din Telechiu, cu hramul „Sfinții Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și Elena”.

Biserica filiei Telechiu este una dintre primele biserici ortodoxe zidite după Marea Unire în Eparhia Oradiei, fiind înălțată prin eforturile și daniile ofițerilor și soldaților din Regimentul 2 Vânători „Regina Elisabeta”, iar târnosirea sfântului lăcaș a fost săvârşită de Episcopul ctitor de eparhie Nicolae Ivan al Vadului, Feleacului și Clujului, asistat de Episcopul‑ctitor al Eparhiei Oradiei Mari, Roman Ciorogariu - arhiereul „cu dreapta frântă” în urma atentatului cu bombă din Senatul României.

Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc şi a oferit diplome de apreciere credincioșilor care s‑au remarcat prin sprijinul concret oferit parohiei, respectiv filiei, pentru lucrările de înnoire la sfântul lăcaș. Au mai vorbit pr. Călin‑Dănuț Ioniță, protopopul Oradiei, şi pr. paroh Vasile Ficuț.

În Duminica Sfintelor Femei Mironosițe și a Soborului Sfintelor Femei Românce, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie pe Sfântul Altar înnoit şi a ținut un cuvânt de învățătură în care a evidențiat cinstirea deosebită adusă Sfintelor Femei Mironosițe și, în mod particular, Sfintelor Femei Românce.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   PS Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei
