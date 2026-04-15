Slujba Învierii la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Cu nemăsurată emoție și bucurie a fost sărbătorită în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților Învierea Domnului, cel mai important și cel mai așteptat praznic al creștinătății. În Duminica Sfintelor Paști, 12 aprilie 2026, la miezul nopții, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar, au săvârșit slujba Învierii, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Cei doi ierarhi ai eparhiei au oferit Lumina Sfântă credincioșilor prezenți, adresându-le apoi acestora salutul bucuriei: „Hristos a înviat!”.

Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost adusă de la București de exarhii de zonă, arhim. Serafim Grigoraș, starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, și arhim. Mihail Balan, starețul Mănăstirii Sihăstria Râșcăi, fiind întâmpinată sâmbătă seara pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava de o delegație a Arhiepiscopiei condusă de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. S-au bucurat de primirea Sfintei Lumini clerici de la Centrul eparhial, dar și reprezentanți ai protopopiatelor Suceava I, Suceava II, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Fălticeni. De aici, Lumina din Biserica Sfântului Mormânt a fost trimisă în lăcașurile de cult din întreaga eparhie.

După oficierea slujbei Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, alături de soborul slujitor, au săvârșit Sfânta Liturghie pascală la Altarul special amenajat în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou”, dirijată de părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu, și de Grupul psaltic al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de arhid. Ilie Leonte, „Dimitrie Suceveanu”.