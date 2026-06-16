Slujba Soborului Sfinților Athoniți în versiune online

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în ședința de lucru din zilele de 1‑2 iulie 2025, instituirea Duminicii Sfinților Athoniți în cea de‑a treia duminică după Rusalii a fiecărui an. Ulterior, în ședința din 3 iunie 2026, au fost aprobate Slujba, Acatistul și Paraclisul Soborului Sfinților Athoniți, texte alcătuite în cadrul Departamentului „Carte de cult” al Editurilor Patriarhiei Române.

Spre folosul duhovnicesc al clerului și al credincioșilor, textul Slujbei Soborului Sfinților Athoniți va fi disponibil pe platforma www.cartibisericesti.ro, putând fi parcurs integral prin intermediul butonului „răsfoiește cartea”. De asemenea, pentru o accesibilitate cât mai largă, textul slujbei este disponibil și pe platformele www.ziarullumina.ro (AICI) și www.basilica.ro.

În curând, lucrarea va putea fi achiziționată și în format fizic, direct de pe platforma www.cartibisericesti.ro, şi de la magazinele bisericeşti ale Sectorului de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi de pe colportaj.ro.