Slujire arhierească în Parohia „Nașterea Domnului” din cartierul clujean Gheorgheni

În Duminica a 29‑a după Rusalii (a Vindecării celor 10 leproși), 18 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i‑a binecuvântat pe credincioșii Parohiei „Nașterea Domnului” din cartierul clujean Gheorgheni.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Recunoștința”, în care a vorbit despre marea virtute a recunoștinței și despre necesitatea de a o cultiva în viața de zi cu zi. Ierarhul a arătat că suntem datori să fim recunoscători, mai întâi lui Dumnezeu, apoi părinților, dascălilor care ne‑au format și tuturor celor care ne‑au făcut bine: „Dacă suntem oameni cu înțelepciune, realizăm că măcar în trei direcții, dacă nu în mai multe, ar trebui să se îndrepte recunoștința noastră; în primul rând către Dumnezeu, în al doilea rând către părinții noștri, în al treilea rând către profesorii noștri și în al patrulea rând către toți cei ce ne‑au făcut bine”.

De asemenea, Părintele Mitropolit Andrei a explicat că, din păcate, nu toți oamenii păstrează această virtute în suflet, iar pilda celor zece leproși ne arată limpede cât de rară este adevărata mulțumire. Totodată, ierarhul a arătat că recunoștința față de Dumnezeu nu rămâne doar un sentiment, ci se împlinește concret în viața Bisericii, prin rugăciune și prin participarea la Sfânta Liturghie.

„Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune că, din păcate, numai 10% dintre oameni au această virtute a recunoștinței în sufletul lor. (…) Acum, în ceea ce privește recunoștința față de Bunul Dumnezeu, sunt atâtea motive pentru care ar trebui să o exercităm. Recunoştinţa se manifestă şi prin participarea la Sfânta Liturghie, Euharistie se mai numește Liturghia, care înseamnă mulțumire. Mulţumire adusă lui Dumnezeu, care ne ţine şi ne răsfață cu toate bunurile sale”, a mai spus ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de preoteasa prof. Petronela Taloș. La chinonic, corul de copii al parohiei a interpretat pricesne și cântări religioase.

La finalul slujbei, preotul paroh Cornel Coprean a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei pentru prezență și pentru binecuvântarea oferită la început de an calendaristic.

Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, Mitropolitul Clujului le‑a dăruit cărți duhovnicești.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită în prezența a numeroși credincioși clujeni, a oficialităților civile și militare și a reprezentanților mediului academic.

În prezent, biserica parohială este păstorită de preotul paroh Cornel Gheorghe Coprean, care este și consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, alături pe preotul Ciprian Taloș.