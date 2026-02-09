Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Cluj‑Napoca

Știri
Un articol de: Darius Echim - 09 Feb 2026

În Duminica a 34‑a după Rusalii (a Întoarcerii fiului risipitor), 8 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din cartierul clujean Mărăști.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi le‑a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, având ca punct de plecare versetele scripturistice: „Tată, am greșit la cer și înaintea Ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău. Fă‑mă ca pe unul din argații Tăi” (Luca 15, 18‑19). Ierarhul a evidențiat că fiul risipitor este un model de pocăință și ne îndeamnă și pe noi să ne pocăim și să ne îndreptăm viața.

„Evanghelia de astăzi, așa cum am auzit, ne îndeamnă la pocăință. (…) Lucrul acesta trebuie să‑l facem și noi în această perioadă a Triodului, să ne întoarcem la Dumnezeu și să zicem din toată ființa noastră, asemenea fiului risipitor: «Tată, am greșit la cer și înaintea Ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău. Primește‑mă ca pe unul din argații Tăi» (Luca 15, 18‑19). Lucrul acesta îl facem la spovedanie. Venim cu smerenie, iar părintele duhovnic ne ascultă și noi Îi spunem Tatălui ceresc că am greșit la cer și înaintea Lui. Primim iertare, primim canon, primim dezlegare, iar după aceea ne împărtășim și nădăjduim ca Sfintele Paști să ne prindă mult mai buni”, a spus ierarhul.

Mitropolitul Clujului a vorbit despre patima invidiei, făcând referire la fratele cel mare din pildă: „Fiul cel mic era învățat cu desfrânările, cu păcatele care sunt prezente în această lume, iar fiul cel mare avea un păcat greu: invidia. Evangheliile care se citesc în această perioadă a Triodului, care ține zece săptămâni, până la Paști, ne îndeamnă să facem lucrul acesta: să ne lepădăm și de un păcat, și de celălalt, atât de păcatul trăirii în fărădelegi, cât și de răutate și de invidie, pentru ca în ziua Paștilor să devenim oameni noi, cu suflet curat”.

În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Coste, pe seama Parohiei Boju, cu filia Boju‑Cătun, Protopopiatul Cluj I.

Pentru întreaga activitate, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i‑a oferit preotului paroh Marius Goga Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici. Ierarhul a oferit „Crucea Transilvană” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, Mihaelei Rodica Suciu, director general Distribuție Energie Electrică România. Au mai primit distincţii: prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj‑Napoca; prof. univ. dr. Dana Pop, șef la Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj‑Napoca; Constantin Comandaru, primarul comunei Cetatea de Baltă; Mircea Crăciun şi Alexandra Ana Badea. De asemenea, ierarhul a felicitat‑o, cu prilejul zilei de naștere, pe preoteasa Ilișca Goga.

 

 

