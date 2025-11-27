Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la Biserica „Sfântul Stelian” din Măcin

Slujire arhierească la Biserica „Sfântul Stelian” din Măcin

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 27 Noiembrie 2025

Preoții și credincioșii Parohiei „Sfântul Stelian” din Măcin, județul Tulcea, l‑au sărbătorit miercuri, 26 noiembrie, pe sfântul ocrotitor. Preasfinţitul Părinte Episcop Visarion a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor format din 24 preoţi şi diaconi, la slujbă participând credincioși atât din parohie, cât și de la celelalte parohii din localitate, care au venit să se roage și să mulțumească lui Dumnezeu și Sfântului Stelian pentru purtarea de grijă, binefacerile și mângâierile duhovnicești.

Preasfinţia Sa a adresat credincioşilor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre viaţa și minunile Sfântului Stelian, și despre evlavia românilor față de el. De asemenea, s‑a făcut și pomenirea ctitorilor bisericii adormiți întru Domnul. Slujba a fost încununată și de prezența unui cor de copii de la Școala Gimnazială „Gheorghe Banea” din orașul Măcin, care au interpretat mai multe colinde, cântări religioase și cântece patriotice care au anticipat Ziua Națională a României. La final, toți cei prezenți au primit din partea parohiei pachete cu alimente, iconițe și alte daruri.

Episcopul Tulcii a primit din partea preotului paroh Florin‑Dumitrel Lungu o icoană cu Sfântul Stelian.

 

 

Citeşte mai multe despre:   Biserica Sfântul Stelian din Măcin  -   PS Visarion, Episcopul Tulcii
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Conferinţă preoţească în satul unde s‑a născut Sfântul Dumitru Stăniloae Știri
    Conferinţă preoţească în satul unde s‑a născut Sfântul Dumitru Stăniloae

    Preoții din protopopiatele Brașov, Bran‑Zărnești și Prejmer‑Săcele au participat miercuri, 26 noiembrie, la conferinţa de toamnă organizată în Biserica „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din localitatea Vlădeni, judeţul Braşov, satul unde s‑a născut Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Lucrările conferinţei au fost prezidate de Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

    27 Noi, 2025
  • Proiect catehetic la două parohii din Ilfov Știri
    Proiect catehetic la două parohii din Ilfov

    Grupul catehetic al parohiilor Copăceni Mânăstirea și Copăcenii de Jos, județul Ilfov, coordonat de diaconul Andrei Țeșu, participă la Concursul Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu

    27 Noi, 2025
TOP 6 Știri