Slujire arhierească la Biserica „Sfântul Stelian” din Măcin

Preoții și credincioșii Parohiei „Sfântul Stelian” din Măcin, județul Tulcea, l‑au sărbătorit miercuri, 26 noiembrie, pe sfântul ocrotitor. Preasfinţitul Părinte Episcop Visarion a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor format din 24 preoţi şi diaconi, la slujbă participând credincioși atât din parohie, cât și de la celelalte parohii din localitate, care au venit să se roage și să mulțumească lui Dumnezeu și Sfântului Stelian pentru purtarea de grijă, binefacerile și mângâierile duhovnicești.

Preasfinţia Sa a adresat credincioşilor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre viaţa și minunile Sfântului Stelian, și despre evlavia românilor față de el. De asemenea, s‑a făcut și pomenirea ctitorilor bisericii adormiți întru Domnul. Slujba a fost încununată și de prezența unui cor de copii de la Școala Gimnazială „Gheorghe Banea” din orașul Măcin, care au interpretat mai multe colinde, cântări religioase și cântece patriotice care au anticipat Ziua Națională a României. La final, toți cei prezenți au primit din partea parohiei pachete cu alimente, iconițe și alte daruri.

Episcopul Tulcii a primit din partea preotului paroh Florin‑Dumitrel Lungu o icoană cu Sfântul Stelian.