Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Galați

Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 11 August 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi din municipiul de la Dunăre, dar și conaționali plecați în străinătate și veniți acasă în această perioadă de vară. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale.

Mai mulți copii şi credincioşi prezenți la slujbă au primit Sfânta Împărtășanie.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică din această duminică (Matei, 14, 22‑34).

„Să ne ajute Hristos Domnul, în biserică, tot timpul să ne vindecăm și de puținătatea credinței și de îndoieli, auzindu‑L în rugăciune şi confirmându‑ne prezența Sa: Îndrăzniți, Eu sunt, Hristos, pentru fiecare, nu vă temeți!”, a spus ierarhul.

După Sfânta Liturghie, Părintele Arhiepiscop Casian a săvârşit slujba Acatistului Sfinţilor Cuvioşi Paisie şi Cleopa în faţa icoanei acestor noi sfinţi, a căror proclamare locală a canonizării a avut loc pe data de 7 august, la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ.

 

