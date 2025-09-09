Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

Galerie foto (3)
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 09 Septembrie 2025

În duminica dinaintea praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, în prezenţa credincioşilor din municipiul de la Dunăre. Din soborul slujitor au făcut parte preoții și diaconii acestui sfânt lăcaș.

În cadrul slujbei au fost rostite ectenii şi rugăciuni speciale către Milostivul Dumnezeu pentru revărsarea de înțelepciune, har și ajutor asupra elevilor şi profesorilor în noul an şcolar.

La momentul cuvenit, mai mulți copii prezenți la slujbă au fost împărtășiți cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pasajul evanghelic din această duminică de la Sfântul Ioan Evanghelistul, capitolul 3, versetele 13‑17, în care tema principală este Sfânta Cruce, semn al iubirii lui Dumnezeu, prefigurată în Vechiul Testament prin şarpele înălţat de Moise în pustie.

Părintele Arhiepiscop Casian a prezent credincioşilor mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Educaţia creştină este şi mărturisire a lui Hristos - «Calea, Adevărul şi Viaţa (Ioan 14, 6)»”, transmis cu ocazia debutului noului an școlar.

În Arhiepiscopia Dunării de Jos a continuat şi programul eparhial „Hristos în şcoală” prin care 3.300 de copii din judeţele Galaţi şi Brăila primesc în aceste zile ghiozdane şi rechizite pentru noul an şcolar 2025‑2026, în valoare de peste 330.000 lei.

Ghiozdanele complet echipate cu rechizite şcolare au fost achiziţionate în săptămânile premergătoare începerii noului an şcolar şi predate protoieriilor din cele două judeţe ale eparhiei spre a fi distribuite parohiilor şi apoi copiilor beneficiari în bisericile parohiale după Sfânta Liturghie.

 

