Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

În duminica dinaintea praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, în prezenţa credincioşilor din municipiul de la Dunăre. Din soborul slujitor au făcut parte preoții și diaconii acestui sfânt lăcaș.

În cadrul slujbei au fost rostite ectenii şi rugăciuni speciale către Milostivul Dumnezeu pentru revărsarea de înțelepciune, har și ajutor asupra elevilor şi profesorilor în noul an şcolar.

La momentul cuvenit, mai mulți copii prezenți la slujbă au fost împărtășiți cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pasajul evanghelic din această duminică de la Sfântul Ioan Evanghelistul, capitolul 3, versetele 13‑17, în care tema principală este Sfânta Cruce, semn al iubirii lui Dumnezeu, prefigurată în Vechiul Testament prin şarpele înălţat de Moise în pustie.

Părintele Arhiepiscop Casian a prezent credincioşilor mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Educaţia creştină este şi mărturisire a lui Hristos - «Calea, Adevărul şi Viaţa (Ioan 14, 6)»”, transmis cu ocazia debutului noului an școlar.

În Arhiepiscopia Dunării de Jos a continuat şi programul eparhial „Hristos în şcoală” prin care 3.300 de copii din judeţele Galaţi şi Brăila primesc în aceste zile ghiozdane şi rechizite pentru noul an şcolar 2025‑2026, în valoare de peste 330.000 lei.

Ghiozdanele complet echipate cu rechizite şcolare au fost achiziţionate în săptămânile premergătoare începerii noului an şcolar şi predate protoieriilor din cele două judeţe ale eparhiei spre a fi distribuite parohiilor şi apoi copiilor beneficiari în bisericile parohiale după Sfânta Liturghie.