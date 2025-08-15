Slujire arhierească la hramul Mănăstirii Ghighiu

La praznicul Adormirii Maicii Domnului, 15 august, Mănăstirea Ghighiu din județul Prahova și‑a sărbătorit al doilea hram. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat aici Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Soborului slujitor s‑au adăugat pelerinii, surorile și maicile așezământului monahal prahovean, care au înălțat rugăciuni fierbinți către Născătoarea de Dumnezeu.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pasajului biblic de la Sfântul Evanghelist Luca 10, 38‑42 și 11, 27‑28, Preasfinția Sa a vorbit despre cele mai importante aspecte legate de teologia mariologică ortodoxă.

„Biserica Ortodoxă și‑a însușit învățătura formulată la Sinodul al III‑lea Ecumenic de la Efes (431), care proclamă pe Fecioara Maria ca fiind Maica lui Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu - Theotokos și nu a mai simțit ulterior nevoia să elaboreze dogme în această privință. Așa cum spune Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, o mariologie ortodoxă nu există în înțelesul strict al cuvântului, mariologia nu este un capitol aparte al dogmaticii ortodoxe, ci ea este totdeauna un aspect special al hristologiei, adică al învățăturii despre Hristos. Taina Fecioarei Maria este întotdeauna văzută în legătură cu taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, lucrată de Duhul Sfânt. Teologia mariologică ortodoxă a praznicului Adormirii Maicii Domnului este sintetizată în troparul sărbătorii: Întru naștere fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare; mutatu‑te‑ai la viață, fiind Maica Vieții și, prin rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele noastre. Acest text liturgic mărturisește pururea fecioria Maicii Domnului şi mai ales că după Adormirea ei nu‑i părăsește pe cei care‑L cinstesc pe Fiul ei ca Domn şi Dumnezeu, iar prin rugăciunile ei poartă de grijă credincioșilor care‑i cer ajutorul. Ea este mutată din moarte la viață de Dumnezeu, pentru că, fiind Maica Vieții, fiind Maica Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu putea să rămână în moarte, iar trupul ei să rămână în mormânt, să fie supus stricăciunii”.

În continuare, ierarhul a evidențiat importanța alegerii căii către Mântuitorul Hristos, pornind de la textul lucanic citit în această zi de praznic.

„Când facem din Hristos sensul nostru, El devine principiul care ne conduce, ne dirijează instinctele, temerile din noi. Când Îl negăm pe Hristos, atunci instinctele firii omenești căzute în păcat izbucnesc necontrolat. Când Hristos este principiul care ne conduce viețile, toate temerile și neliniștile sunt sub control. Există o ordine, o unitate, un scop, o pace, o simplitate în viață, pe care numai El, Hristos, o poate da. Când o persoană alege ce trebuie, adică pe Hristos, atunci alege partea cea bună, care nu se va lua de la ea. În viața noastră, atunci când ne îngrijim și ne silim pentru ceva, există o întrebare pe care ar merita să ne‑o așezăm înainte: Cât de mult va dura acel lucru pentru care ne chinuim? Frumusețea fizică? Oare cât va dura? Banii? Pentru cât timp îi avem? Plăcerea? Până când? Lucrați, spune Hristos Domnul, nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne spre viața veșnică și pe care o va da vouă Fiul Omului. Cel care Îl alege pe Mântuitorul Hristos ca țel principal al vieții sale nu se mai îngrijește şi nu se mai silește pentru multe, risipindu‑se în toate, ci scoate din viața sa lucrurile de prisos, își simplifică viața, alege acel lucru care trebuie, partea cea bună, care nu se va lua de la el. Pentru că și lumea trece, și pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac, a spus Preasfinția Sa.

Un șir neîntrerupt de credincioși, veniți din toată țara, s‑au închinat Icoanei Maicii Domnului Siriaca, aflată în vistieria așezământului monahal încă din anul 1958.