Slujire arhierească la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava

În a doua duminică din Postul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul eparhial Suceava, între care arhim. Serafim Grigoraș, stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” și exarh de zonă, și părintele Ionel-Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți, precum și slujitori ai așezământului monahal și ai Catedralei Arhiepiscopale.

Răspunsurile liturgice care au împodobit slujba în cea de-a doua duminică a Postului Bucuriei au fost date de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

În timpul împărtășirii clericilor, părintele protopop Ionel-Constantin Maloș a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit Evanghelia zilei, ancorând sensurile versetelor (Luca 12, 16-21) în realitatea tristă surprinsă de „tabloul dramei omului contemporan. Alergăm din zori până-n noapte, ne facem planuri, cumpărături, rețete, liste de cadouri, iar sufletul - acela tainic și flămând de cer - rămâne tot mai gol”.

După încheierea Sfintei Liturghii, chiriarhul locului i-a mulțumit părintelui protopop Ionel-Constantin Maloș pentru cuvântul de învățătură și a anunțat faptul că în a treia duminică a Postului Nașterii Domnului, 30 noiembrie 2025, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, va avea loc Taina Sfântului Maslu de obște. Slujba, săvârșită pentru primirea harului vindecării trupești și sufletești, precum și pentru dobândirea iertării păcatelor, va fi oficiată de cei doi ierarhi ai eparhiei, împreună cu un sobor de preoți.

Pentru a reține mai ușor învățăturile ziditoarei pilde, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit Decalogul la Duminica a 26-a după pogorârea Sfântului Duh, text care îndeamnă la cultivarea recunoștinței față de Dumnezeu, a smereniei în fața binecuvântărilor primite și a milosteniei față de semeni, folosind bogățiile pentru a rodi bunătăți ale sufletului și trepte pentru a urca spre Împărăția cerurilor.

Potrivit rânduielii statornicite de la venirea sa în eparhia ocrotită de marele mucenic originar din Trapezunt, întâistătătorul Bisericii de pe aceste meleaguri a încheiat această zi citind rugăciuni de dezlegare și rugăciuni pentru sănătate trupească și sufletească, precum și pentru cei ce suferă de depresie ori alte tulburări sufletești.

La final, ierarhul i-a binecuvântat cu apă sfințită pe credincioșii care au venit cu multă evlavie să îl cinstească pe sfântul ocrotitor al cetății Sucevei, ale cărui cinstite moaște sunt cunoscute pentru nenumăratele minuni săvârșite de-a lungul timpului.