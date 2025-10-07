Slujire arhierească la mănăstirea tulceană Saon

La câteva zile de la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, hramul bisericii mari a Mănăstirii Saon, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat duminică, 5 octombrie, în mijlocul obștii monahale pentru a oficia Sfânta Liturghie. Alături de Preasfinția Sa a slujit un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși tulceni şi pelerini. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia Duminicii a 19‑a după Rusalii, care vorbește despre marea poruncă a iubirii vrăjmașilor. În cadrul slujbei au fost pomeniţi ctitorii, slujitorii şi ostenitorii acestui vechi lăcaş de închinare trecuți la Domnul, iar la sfârşitul slujbei s‑au făcut şi slujbe de sănătate pentru binefăcătorii sfintei mănăstiri. Răspunsurile la strană au fost date de corul de maici al mănăstirii.

Din istoricul mănăstirii se cunoaște faptul că aceasta a luat ființă în anul 1881, ca urmare a strămutării tuturor călugărilor de la Celicul Mic la Saon.