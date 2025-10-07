Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la mănăstirea tulceană Saon

Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 07 Octombrie 2025

La câteva zile de la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, hramul bisericii mari a Mănăstirii Saon, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat duminică, 5 octombrie, în mijlocul obștii monahale pentru a oficia Sfânta Liturghie. Alături de Preasfinția Sa a slujit un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși tulceni şi pelerini. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia Duminicii a 19‑a după Rusalii, care vorbește despre marea poruncă a iubirii vrăjmașilor. În cadrul slujbei au fost pomeniţi ctitorii, slujitorii şi ostenitorii acestui vechi lăcaş de închinare trecuți la Domnul, iar la sfârşitul slujbei s‑au făcut şi slujbe de sănătate pentru binefăcătorii sfintei mănăstiri. Răspunsurile la strană au fost date de corul de maici al mănăstirii.

Din istoricul mănăstirii se cunoaște faptul că aceasta a luat ființă în anul 1881, ca urmare a strămutării tuturor călugărilor de la Celicul Mic la Saon.

 

