Parohia „Sfântul Haralambie” din Iași și‑a cinstit astăzi, 10 februarie, ocrotitorul spiritual prin săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, în prezența unui număr mare de credincioși. Sfânta
Slujire arhierească la o parohie din Drobeta‑Turnu Severin
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit duminică, 8 februarie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Ilie Tesviteanul” din municipiul Drobeta‑Turnu Severin, județul Mehedinți, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, conform episcopiaseverinului.ro. La slujbă au participat numeroși credincioși, care au venit să se împărtășească din bucuria întâlnirii cu ierarhul și să primească binecuvântarea acestuia. Răspunsurile liturgice au fost date de către membrii Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Părintele Episcop Nicodim a rostit un cuvânt de învățătură, evidențiind una dintre cele mai profunde și mai mișcătoare pagini ale Evangheliei, Pila Întoarcerii fiului risipitor (Luca 15, 11‑32). La final, părintele paroh Gheorghe Ghinea a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare.