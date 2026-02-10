Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la o parohie din Drobeta‑Turnu Severin

Știri
Data: 10 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit duminică, 8 februarie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Ilie Tesviteanul” din municipiul Drobeta‑Turnu Severin, județul Mehedinți, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, conform episcopiaseverinului.ro. La slujbă au participat numeroși credincioși, care au venit să se împărtășească din bucuria întâlnirii cu ierarhul și să primească binecuvântarea acestuia. Răspunsurile liturgice au fost date de către membrii Grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Părintele Episcop Nicodim a rostit un cuvânt de învățătură, evidențiind una dintre cele mai profunde și mai mișcătoare pagini ale Evangheliei, Pila Întoarcerii fiului risipitor (Luca 15, 11‑32). La final, părintele paroh Gheorghe Ghinea a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare.

 

