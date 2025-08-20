Slujire arhierească la Paraclisul mitropolitan din Chișinău

Data: 20 August 2025

În Duminica a 10‑a după Rusalii, când Sfânta Biserică ne pune înainte minunea vindecării lunaticului și ne cheamă totodată să‑l cinstim pe Sfântul român Gheorghe Pelerinul, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în mijlocul credincioșilor din Capitală, la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din cadrul Reședinței mitropolitane.

Împreună cu Înaltpreasfinția Sa a slujit un sobor de preoți și diaconi, iar răspunsurile la strană au fost date de membrii Coralei academice a Mitropoliei Basarabiei, care au înfrumusețat slujba și au adâncit atmosfera duhovnicească a sărbătorii.

Numeroși credincioși, de toate vârstele, au luat parte cu bucurie la Sfânta Liturghie, iar mulți dintre ei s‑au împărtășit cu Cinstitul Trup și Scumpul Sânge al Mântuitorului Hristos, primind în suflete harul și pacea darurilor dumnezeiești.

La final, Mitropolitul Petru a rostit un cuvânt de învățătură, în care a tâlcuit Evanghelia zilei și a transmis un îndemn la întărirea credinței prin rugăciune și post: „Mântuitorul ne arată astăzi că nu este cu putință a birui răul, boala și ispitele fără credință statornică și fără rugăciune adâncă. Postul pe care îl începem acum, al Adormirii Maicii Domnului, este prilej de curățire și de întărire. Într‑o lume plină de zgomot, de tulburare și de ispite, creștinul trebuie să își hrănească sufletul cu liniște, cu rugăciune și cu tăcere binecuvântată. Credința nu este simplă cunoaștere, ci o putere vie, care mută munții din inima noastră. Să ne rugăm Maicii Domnului, cea care mijlocește pentru noi neîncetat, să ne întărească în acest post, pentru ca la sfârșitul lui să ajungem la praznicul Adormirii Ei cu suflete mai curate și cu inimile mai aproape de Dumnezeu.”

La sfârșitul slujbei, credincioșii prezenți au primit binecuvântarea ierarhului și au mers la casele lor cu urarea unei săptămâni luminate și pline de har dumnezeiesc, în urcușul duhovnicesc al postului Adormirii Maicii Domnului.