Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia

Slujire arhierească la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 22 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie, marţi, 20 ianuarie, în Biserica „Sfântul Simion Ștefan” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din incinta Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din municipiul Alba Iulia.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Vlad Fișcău a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Morești, Protopopiatul Târgu Mureș, iar tânărul Teodor Legian a fost hirotonit diacon.

Biserica din incinta campusului şcolar al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia a fost ridicată între anii 2008 și 2014. Lucrările s‑au realizat cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei şi prin implicarea conducerii instituţiei de învăţământ teologic, iar lăcaşul de cult a fost târnosit de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu la data de 23 septembrie 2021.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei  -   Seminarul Teologic Alba Iulia  -   hirotonie
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Proiect dedicat tinerilor lansat la Alba Iulia Știri
    Proiect dedicat tinerilor lansat la Alba Iulia

    Activitățile organizate la nivel local în cadrul proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române reunesc aproximativ 300 de persoane şi au ca scop

    22 Ian, 2026
  • Hramul Mănăstirii Ohaba, Hunedoara Știri
    Hramul Mănăstirii Ohaba, Hunedoara

    În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, miercuri, 21 ianuarie, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie,

    22 Ian, 2026
  • Pomenirea Arhiepiscopului Eftimie Luca la Roman Știri
    Pomenirea Arhiepiscopului Eftimie Luca la Roman

    În ziua de prăznuire a Sfântului Eftimie cel Mare, marți, 20 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman a fost oficiată Sfânta Liturghie de către soborul preoților și

    21 Ian, 2026
  • Spectacol caritabil la Tăutești, Iași Știri
    Spectacol caritabil la Tăutești, Iași

    Parohia „Sfântul Nicolae” din Tăutești, județul Iași, organizează sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de la ora 17:00, la Sala de Conferință Rediu, spectacolul caritabil „Lumina din Tăutești”, desfășurat su

    21 Ian, 2026
TOP 6 Știri