Activitățile organizate la nivel local în cadrul proiectului „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române reunesc aproximativ 300 de persoane şi au ca scop
Slujire arhierească la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie, marţi, 20 ianuarie, în Biserica „Sfântul Simion Ștefan” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din incinta Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din municipiul Alba Iulia.
Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Vlad Fișcău a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Morești, Protopopiatul Târgu Mureș, iar tânărul Teodor Legian a fost hirotonit diacon.
Biserica din incinta campusului şcolar al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia a fost ridicată între anii 2008 și 2014. Lucrările s‑au realizat cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei şi prin implicarea conducerii instituţiei de învăţământ teologic, iar lăcaşul de cult a fost târnosit de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu la data de 23 septembrie 2021.