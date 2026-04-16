Slujirile ierarhilor hunedoreni la praznicul Învierii Domnului

La praznicul Învierii Domnului Iisus Hristos, în noaptea Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a slujit la Catedrala Episcopală din Deva. Ierarhul a împărțit Sfânta Lumină credincioșilor veniți să ia parte la slujba de Înviere. După înconjurarea catedralei, de pe scena special amenajată în fața lăcașului de cult, a fost citită Sfânta Evanghelie, iar apoi a fost săvârșită Utrenia Învierii. Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a citit cuvântul pastoral intitulat „Învierea lui Hristos - Paștile cele noi. Eliberarea omului din robia propriei «libertăți»”. Ierarhul a liturghisit în Catedrala Episcopală, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfântul Ierarh Nicolae” a lăcașului de cult, dirijată de pr. Daniel Balea.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a slujit în noaptea praznicului Învierii Domnului la Biserica „Sfânta Treime și „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Hunedoara.

În Duminica Învierii Domnului, 12 aprilie, precum şi în a doua zi de Paşti, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul au slujit la Catedrala Episcopală din Deva.

În a treia zi a Sfintelor Paști, marți, 14 aprilie, cei doi ierarhi au liturghisit la Schitul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul Apostol Andrei” de la Cucuiș.