Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Slujirile ierarhilor hunedoreni la praznicul Învierii Domnului

Galerie foto (7) Galerie foto (7) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 16 Aprilie 2026

La praznicul Învierii Domnului Iisus Hristos, în noaptea Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a slujit la Catedrala Episcopală din Deva. Ierarhul a împărțit Sfânta Lumină credincioșilor veniți să ia parte la slujba de Înviere. După înconjurarea catedralei, de pe scena special amenajată în fața lăcașului de cult, a fost citită Sfânta Evanghelie, iar apoi a fost săvârșită Utrenia Învierii. Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a citit cuvântul pastoral intitulat „Învierea lui Hristos - Paștile cele noi. Eliberarea omului din robia propriei «libertăți»”. Ierarhul a liturghisit în Catedrala Episcopală, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfântul Ierarh Nicolae” a lăcașului de cult, dirijată de pr. Daniel Balea.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a slujit în noaptea praznicului Învierii Domnului la Biserica „Sfânta Treime și „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Hunedoara.

În Duminica Învierii Domnului, 12 aprilie, precum şi în a doua zi de Paşti, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul au slujit la Catedrala Episcopală din Deva.

În a treia zi a Sfintelor Paști, marți, 14 aprilie, cei doi ierarhi au liturghisit la Schitul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul Apostol Andrei” de la Cucuiș. 

 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei  -   Catedrala Episcopală din Deva  -   Invierea Domnului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri