Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana în suflet de copil”

Data: 20 August 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Parohia Șag, Protopopiatul Timişoara I, județul Timiș, a fost gazda, în perioada 11‑15 august, a celei de‑a 7‑a ediții a taberei de pictură pe sticlă intitulată „Icoana în suflet de copil”.

Această inițiativă creativă, dedicată celor mici, și‑a propus să încurajeze talentul artistic și să îmbogățească cunoștințele participanților despre tradițiile iconografice. Tabăra a reunit peste 100 de copii atât din parohie, cât și din împrejurimi, oferindu‑le ocazia să descopere frumusețea picturii pe sticlă, un meșteșug cu rădăcini adânci în cultura românească. Tema din acest an a taberei „Icoana în suflet de copil” a fost „Noi sfinţi canonizaţi în Biserica Ortodoxă Română”.

Sub îndrumarea preotului paroh Florin Băran şi a voluntarilor prezenţi, micii participanți au învățat tehnicile tradiționale de pictare a icoanelor, combinând elemente de creativitate și spiritualitate. Activitățile din cadrul taberei au inclus sesiuni de lucru practice, dar și workshopuri interactive, în cadrul cărora copiii au fost încurajați să‑și exprime viziunea personală asupra simbolurilor religioase. Pe lângă latura artistică, tabăra a promovat și valori precum colaborarea, respectul și cunoașterea diverselor aspecte ale credinței noastre.

La final, lucrările realizate de participanți au fost prezentate într‑o mică expoziție, unde familiile și membrii comunității au avut ocazia să admire creațiile tinerilor artiști. Manifestarea s‑a încheiat cu un moment festiv, în cadrul căruia părintele protopop Zaharia Pereş și preotul paroh au înmânat, din partea organizatorilor, fiecărui copil o diplomă de participare şi daruri, în semn de recunoaștere a efortului și talentului depus pe parcursul celor câteva zile.

„Parohia Șag continuă să fie un centru activ de educație și cultură, demonstrând cu fiecare ediție că tradițiile pot fi păstrate și reîmprospătate prin ochii celor tineri. Tabăra a fost organizată de Arhiepiscopia Timişoarei, Protopopiatul Timișoara I și Parohia Șag, în colaborare cu Primăria Comunei Șag și Consiliul local, fiind inclusă pe agenda culturală 2025 a primăriei locale” , ne‑a transmis preotul paroh Florin Băran.