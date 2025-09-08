Tabăra de vară „Tim‑Credo 2025” la Timișoara

În perioada 4‑5 septembrie 2025, peste 80 de tineri din județul Timiș s‑au reunit în cadrul taberei de vară „Tim‑Credo 2025 - Împreună pentru tineri fără violență și fără droguri”, o inițiativă menită să promoveze valori sănătoase, spiritualitatea și responsabilitatea în rândul tinerei generații.

Manifestarea a debutat joi, 4 septembrie, la Parohia Ghiroda, cu Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, urmat de cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, și al oficialităților locale.

Momentul cel mai emoționant a fost dialogul dintre Părintele Mitropolit Ioan și persoanele private de libertate de la Penitenciarul Timișoara, care au împărtășit tinerilor lecții de viață despre pericolul consumului și al distribuirii substanțelor interzise.

„Având în vedere că peste câteva zile va începe noul an școlar, am considerat oportun să aducem copii de la școlile județului Timiș, pentru a le vorbi despre realitățile societății, cum ar fi consumul de droguri, care a pătruns chiar și în mediul rural. Este un fenomen foarte îngrijorător, motiv pentru care am invitat factori de răspundere, specialiști care cunosc bine acest domeniu, și, prin îngăduința comandantului Penitenciarului Timișoara, sunt aici și doi tineri care își ispășesc pedeapsa în urma consumului de droguri.

Cred că tinerii care au participat astăzi au învățat nu din cărți, ci din experiențe reale ce se întâmplă în societate și în școală, precum și metodele prin care cei care distribuie asemenea substanțe încearcă să racoleze elevii”, a spus Părintele Mitropolit Ioan.

De asemenea, chiriarhul a dialogat și cu tinerii participanți, care au răspuns la întrebarea: „Ați fost racolați pentru a consuma droguri?” Unii au răspuns că da, dar au refuzat ofertele, fiind conștienți de efectele nocive ale consumului.

Agenda zilei a continuat cu ateliere dedicate prevenirii consumului de droguri, siguranței în școli și combaterii bullyingului și violenței, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Poliția și Jandarmeria Județeană, Penitenciarul Timișoara, ISU Banat și Primăria Ghiroda.

Vineri, 5 septembrie, tabăra s‑a mutat în aer liber. A fost organizată o excursie în Țara Făgetului, unde au vizitat Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, Muzeul „Traian Vuia”, Mănăstirea Românești, biserica de lemn monument istoric din Parohia Românești și biserica din Curtea.