„Tabăra din Orașul Meu” la Făgăraș

Voluntarii Asociației „Doamna Maria Brâncoveanu” din Făgăraș au organizat a doua ediție a proiectului „Tabăra din Orașul Meu”. De data aceasta tabăra a avut loc chiar la sediul asociației, la biserica‑ctitorie brâncovenească „Sfântul Nicolae” din Făgăraș.

Evenimentul a început marți, 26 august, cu prilejul Sfinților Adrian și Natalia, zi pe care comunitatea locală o prăznuiește ca Sărbătoarea Familiei. Cu această ocazie, tabăra i‑a avut ca beneficiari pe copiii de la Clubul copiilor brâncoveni și pe invitații lor - copii din proiectul „Familii pentru Familii”. În total, 47 de copii împreună cu familiile lor au marcat în acest fel Sărbătoarea Familiei.

În cele patru zile ale taberei, copiii s‑au bucurat de activități, jocuri și ateliere menite să le descopere noi orizonturi, să îi ajute să relaționeze, să se autocunoască și să se dezvolte. În program au fost incluse Dumnezeiasca Liturghie și rugăciuni dimineața și seara; jocuri de animație; atelier de pictură cu artistul plastic Nico Opriș și atelier de pielărit cu Adrian David‑Coman, meșter pielar din Avrig; atelierele „Istoria de acasă” și „Țara Bunicilor”, cu Ioana Hașu și Georgi Georgiev, cercetători ai istoriei recente; ateliere de comunicare, toacă, tir cu arcul, muzică și dans, linogravură, scriere creativă; vânătoare de comori etc.

Activitățile au fost organizate de cei 25 de voluntari din echipă și de invitații lor.