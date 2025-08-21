Tabără ortodoxă într‑o parohie din Bistrița‑Năsăud

Data: 21 August 2025

Parohia ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Dumbrăveni, județul Bistrița‑Năsăud, a organizat în zilele de 18 și 19 august cea de‑a 9‑a ediție a Taberei de vară „Vacanță în pridvorul bisericii”. Evenimentul a reunit cu mult entuziasm peste 80 copii și tineri, care au trăit împreună momente de rugăciune, comuniune și bucurie.

Scopul taberei a fost de a le oferi copiilor și tinerilor o experiență vie a credinței ortodoxe, de a‑i apropia de Dumnezeu și de semeni într‑un cadru natural, recreativ și educativ. Sub coordonarea părintelui paroh Leon Drăgan și a preotesei Ioana Drăgan, activitățile au îmbinat armonios rugăciunea cu învățătura, jocul cu tradiția, iar rezultatul a fost o atmosferă de lumină și bucurie.

Programul taberei a fost bogat și divers. Copiii au participat la cateheze, rugăciuni de dimineață care au constituit încununarea duhovnicească a acestor întâlniri. Atelierul „Întreabă preotul” și cateheza „Creștinul în biserică” au deschis copiilor o perspectivă mai profundă asupra credinței și a tainei comuniunii cu Hristos.

În paralel, au fost organizate ateliere creative și educative: de cusut și tradiții, de pictură, confecționarea de brățări, brelocuri și semne de carte, curs de bune maniere, educație civică și prim‑ajutor, zumba, jocuri ludice și de cunoaștere, exerciții de creativitate pentru dezvoltarea abilităților sociale, și activități sportive. Copiii au cântat împreună cântece religioase și patriotice, s‑au jucat, au râs și au învățat lecții prețioase despre prietenie, curaj și responsabilitate.

Pentru mulți, aceste zile au reprezentat o alternativă sănătoasă și frumoasă de petrecere a vacanței.

„A fost o experiență inedită pentru toți copiii, și o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber. Ne‑am făcut noi prieteni și ne‑am bucurat de frumusețile naturii. Cel mai mult mi‑a plăcut atelierul de cusut și tradiții, si activitățile sportive cu Francisc Gal. Am aflat cum să ne descurcăm în situațiile de urgență, codul bunelor maniere și cum să aranjăm corect masa cu dr. Gabriela Barta, de asemenea, ne‑a ajutat să dezvoltăm compasiunea și să înțelegem valoarea unei vieți. Am fost încântați să ne realizăm propriile brelocuri și semne de carte și să le ducem acasă. Mulțumim părintelui și doamnei preotese! Atelierele și taberele pe care le organizează sunt cele mai frumoase evenimente din satul nostru”, a mărturisit Adina, una dintre elevele participante la tabără.

Organizarea acestei tabere nu ar fi fost posibilă fără implicarea multor credincioși. Părintele Leon Drăgan a transmis recunoștință tuturor colaboratorilor: lui Francisc Gal și Asociației Club Sportiv Libra Star pentru activitățile sportive dinamice, concursurile pline de energie și pentru implicarea constantă; Oanei Mureșanu, pentru energia și veselia cu care i‑a învățat pe copii la cursul de Zumba; Zoricăi Coptil, pentru atelierul de cusut și pentru frumusețea tradițiilor românești transmise copiilor; dr. Gabriela Barta, pentru cursul de bune maniere și lecțiile de politețe prezentate într‑un mod atractiv și educativ; voluntarilor Protopopiatului Beclean, pentru atelierele handmade, jocurile de cunoaștere și exercițiile de creativitate; cadrelor didactice, gospodinelor din sat, sponsorilor, donatorilor și primăriei, pentru sprijinul necondiționat.

Bucuria copiilor a fost cea mai frumoasă răsplată pentru toată osteneala și dăruirea organizatorilor.

„Tabăra «Vacanță în pridvorul bisericii» a dovedit încă o dată cât de important este pentru tineri să trăiască experiențe de credință și comuniune. Rugăciunea, prietenia, jocul și învățătura s‑au unit într‑o atmosferă de bucurie, întărind legătura dintre copii, părinți, dascăli și Biserică. Direcțiile pe care le urmăresc aceste tabere sunt clare și esențiale. Să arătăm tinerilor că Biserica este aproape de ei, este un mare «acasă» în care se pot simți iubiți și primiți. Să‑i încurajăm că, prin muncă și seriozitate, pot reuși în viață și își pot clădi un viitor frumos. Să‑i asigurăm de sprijinul și dragostea noastră, a adulților, în această creștere și formare a lor”, ne‑a transmis preotul paroh Leon Drăgan.

Pe lângă copiii și tinerii din Parohia Dumbrăveni, județul Bistrița‑Năsăud, s‑au înscris și participanți din Dej, Beclean, Bistrița, dar și din satele vecine. Această deschidere arată că tabăra a devenit un loc de întâlnire și de comuniune pentru mulți.

„Cel mai mare dar pe care ni l‑a lăsat această tabără a fost bucuria din ochii copiilor - acea lumină curată și sinceră pe care numai sufletul de copil o poate oglindi. Am văzut lacrimi de emoție la rugăciunea de seară, am auzit râsete curate în jocurile de cunoaștere, am simțit inimi care au bătut la unison în cântările patriotice și religioase. Toate acestea ne arată că aceste momente nu sunt trecătoare, ci rămân adânc sădite în sufletul lor”, a explicat părintele paroh.