Tabără socială în parohia vasluiană Sărățeni

Data: 28 August 2025

În perioada 20‑22 august 2025, în Parohia Sărățeni, Protopopiatul Bârlad, a fost organizată o tabără socială, un proiect dedicat copiilor și seniorilor din localitățile Sărățeni, Schineni și Lățești.

Tabăra a fost concepută ca un spațiu de întâlnire între generații, având ca obiective principale sprijinirea și formarea copiilor și tinerilor, precum și respectul și grija față de seniori. Pentru cei mici, tabăra a reprezentat o oportunitate de educație, comuniune și recreație, iar pentru cei vârstnici un semn concret de recunoștință și sprijin prin oferirea de pachete cu alimente și implicarea lor în activități intergeneraționale.

„Programul taberei a fost divers, având în vedere atât latura educativă, cât și cea recreativă și socială. Între activități s‑au numărat cazarea participanților în corturi, ca o experiență inedită pentru copii, seri de comuniune și cântec, prin prezența Clubului Lotus Lețcani și a invitaților din Parohia Raiu, care au încântat participanții cu acordurile chitarelor și cântecele lor, ateliere de prevenție antidrog, susținute de reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui, precum și activități sportive și demonstrații oferite de Florin Ibănescu, antrenor de rugby din Bârlad, și observații astronomice realizate de Astro Club Iași, care au stârnit curiozitatea și dorința de cunoaștere a copiilor.

Mulțumim tuturor partenerilor și colaboratorilor care au făcut posibil acest eveniment: World Vision România, Astro Club Iași, Clubul Lotus Lețcani, Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui, Lotul de Rugby Bârlad, Facultatea de Asistență Socială Iași”, a menționat părintele paroh Alexandru Poșteanu, organizatorul evenimentului.