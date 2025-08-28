Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Tabără socială în parohia vasluiană Sărățeni

Știri
Data: 28 August 2025

În perioada 20‑22 august 2025, în Parohia Sărățeni, Protopopiatul Bârlad, a fost organizată o tabără socială, un proiect dedicat copiilor și seniorilor din localitățile Sărățeni, Schineni și Lățești.

Tabăra a fost concepută ca un spațiu de întâlnire între generații, având ca obiective principale sprijinirea și formarea copiilor și tinerilor, precum și respectul și grija față de seniori. Pentru cei mici, tabăra a reprezentat o oportunitate de educație, comuniune și recreație, iar pentru cei vârstnici un semn concret de recunoștință și sprijin prin oferirea de pachete cu alimente și implicarea lor în activități intergeneraționale.

„Programul taberei a fost divers, având în vedere atât latura educativă, cât și cea recreativă și socială. Între activități s‑au numărat cazarea participanților în corturi, ca o experiență inedită pentru copii, seri de comuniune și cântec, prin prezența Clubului Lotus Lețcani și a invitaților din Parohia Raiu, care au încântat participanții cu acordurile chitarelor și cântecele lor, ateliere de prevenție antidrog, susținute de reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui, precum și activități sportive și demonstrații oferite de Florin Ibănescu, antrenor de rugby din Bârlad, și observații astronomice realizate de Astro Club Iași, care au stârnit curiozitatea și dorința de cunoaștere a copiilor.

Mulțumim tuturor partenerilor și colaboratorilor care au făcut posibil acest eveniment: World Vision România, Astro Club Iași, Clubul Lotus Lețcani, Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui, Lotul de Rugby Bârlad, Facultatea de Asistență Socială Iași”, a menționat părintele paroh Alexandru Poșteanu, organizatorul evenimentului.

 

