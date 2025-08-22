Tabăra „Vara Altfel” 2025 în Parohia Cuzap, Protopopiatul Marghita

Parohia Cuzap, din Protopopiatul Marghita, a fost gazda celei de‑a treia ediții a taberei „Vara Altfel”, proiect educativ și recreativ destinat elevilor din ciclul primar și gimnazial. Ediția din acest an, desfăşurată la finalul lunii iulie şi începutul lunii august, cu cei mai mulți beneficiari de până acum, a reunit peste 150 de copii din Parohia Cuzap și din localitățile învecinate. Tabăra a fost organizată de Asociația cultural‑educativă Educoolt din județul Bihor, în parteneriat cu Parohia Cuzap și cu Asociaţia social‑cultural‑sportivă Palisada.

Cei mai mici dintre participanţi, cu vârste cuprinse între 4 și 11 ani, au fost organizați în grupe vesele, fiecare zi fiind presărată cu jocuri, întreceri, povești, cântece și rugăciuni, totul într‑o atmosferă caldă și plină de veselie.

Cea de‑a doua serie a fost destinată copiilor cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, fiecare zi având în program mișcări de înviorare în aer liber, o oră duhovnicească cu invitați speciali care au abordat teme precum viața tânărului creștin, copilăria de altădată, smerenia, bunătatea și sinceritatea. Pe lângă latura duhovnicească, în fiecare zi s‑au desfășurat jocuri de echipă, întreceri sportive, drumeții și alte activități.

În cele două duminici ale taberei, copiii au participat la Sfânta Liturghie în biserica din enorie, unde au cântat cu emoție în fața credincioșilor. Cei care au participat la concursul de cunoștințe biblice au fost răsplătiți cu câte un exemplar al Sfintei Scripturi, ca dar simbolic din partea organizatorilor.

În ultima seară a taberei, cele două serii s‑au reunit pentru a se bucura împreună de un impresionant foc de tabără.