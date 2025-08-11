Târnosirea bisericii din cartierul arădean Cadaș‑Silvaș

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit duminică, 10 august, slujba de târnosire a noii biserici din Parohia Șega I - Arad, cartierul Cadaș‑Silvaș, orașul Arad, cu hramurile „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Nașterea Maicii Domnului”.

În dimineața zilei de duminică, la întâmpinarea Arhiepiscopului Aradului, părintele Flavius Petcuț, protopopul Aradului, a subliniat câteva idei edificatoare în ceea ce privește însemnătatea acestei biserici care, prin arhitectură și așezare geografică, exprimă atât autenticitatea românească ortodoxă, cât și creștinismul de sorginte bizantin, fiind „un real bun‑venit adresat celor care pășesc prin granița de vest a țării noastre”.

A urmat apoi slujba de târnosire, în cadrul căreia chiriarhul a sfințit biserica prin stropire cu apă sfințită, ungere cu Sfântul și Marele Mir și așezarea sfintelor moaște în piciorul Sfintei Mese, pregătind‑o pentru slujba Sfintei Liturghii, care s‑a săvârșit în biserica nouă sfințită.

Din soborul de slujitori au făcut parte: pr. Flavius Petcuț, protopopul Aradului; pr. prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea” Arad; pr. Silviu‑Nicolae Faur, consilier eparhial; pr. Bogdan‑Gheorghe Noghiu, consilier eparhial; pr. Gheorghe Lehaci, consilier eparhial; pr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial; pr. Călin Teuca, directorul Seminarului Teologic Ortodox Arad; pr. Constantin Rus, pr. Gheorghe Oprea, pr. Ioan Mance, pr. Aurel Bonchiș, parohul Parohiei Arad‑Șega I, preoții slujitori pr. Silviu‑Raul Pele, pr. Vlad Sergiu Sandu și diac. Adelin Rusu.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a vorbit despre „Corabia Împărăției cerești” (cf. I Cor. 3; Matei 14), arătând că citirile biblice ale Duminicii a 9‑a după Rusalii privesc și momentul târnosirii bisericii cu hramurile „Sfântul Proroc Ilie” și „Nașterea Maicii Domnului” din Arad. Ierarhul a mai explicat că Sfântul Proroc Ilie este model de credincioșie adevărată și jertfire bineprimită spre propășire, iar Nașterea Maicii Domnului, primul praznic al anului nou bisericesc ce se apropie, este și o binecuvântare a unui nou început, cu ajutorul Preasfintei Fecioare Maria. De asemenea, a amintit și de Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea slujitor în cadrul acestei parohii, spre cinstea cetății arădene, arătând că Biserica însăși este corabie care ne poartă peste marea vieții, a încercărilor, spre dobândirea Împărăției cerurilor.

Numeroși credincioși din parohie și din împrejurimi s‑au bucurat de această sărbătoare unică în viața comunității, printre aceștia numărându‑se Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, și Marius Sulincean, subprefect al județului Arad, alături de numeroși credincioși.

La încheierea Sfintei Liturghii, cei trei slujitori ai acestei parohii: pr. paroh Aurel Bonchiș, pr. Silviu‑Raul Pele și pr. Vlad‑Sergiu Sandu, au primit, în semn de apreciere, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Distincția eparhială „Sfântul Sava Brancovici”. De asemenea, mai mulți credincioși, ctitori și binefăcători, au fost distinși cu diplome de apreciere.

La final, părintele paroh a adresat un cuvânt de mulțumire, în cadrul căruia, cu vădită emoție, a exprimat etapele construirii acestui lăcaș de închinare, această zi `constituindu‑se a fi una a binecuvântatei împliniri”.

Toți credincioșii, bărbați, femei și copii, au avut posibilitatea de a intra în Sfântul Altar pentru a se închina și a primi fiecare câte un Acatist al Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, slujitor al acestei parohii.

Lucrările la acest sfânt lăcaș au început odată cu așezarea pietrei de temelie, în 5 septembrie 1999, pe un teren donat de familia Petru și Mărioara Lăbău. Între anii 2000‑2011 s‑a ridicat biserica, care urmează modelul arhitectural al Bisericii Domnești de la Curtea de Argeș, cu dimensiunile de 21 metri lungime, 14 metri lățime și 21 metri înălțime. Între anii 2018‑2025, lăcașul a fost împodobit cu pictură în tehnica frescă de către pictorul bisericesc Tudorel Ciuhureanu din București. Toate lucrările au fost realizate prin jertfa credincioșilor, sprijinul parohiei‑mamă din Arad‑Șega I și al autorităților locale și centrale.