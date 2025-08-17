Târnosirea bisericii din Curagău, județul Iași

Zi de mare însemnătate pentru credincioșii din satul ieșean Curagău: Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost sfințită duminică, 17 august, de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După 15 ani de la începutul lucrărilor de zidire, sfântul lăcaș a primit astăzi veșmânt de har și binecuvântare.

În Duminica a 10‑a după Rusalii, zeci de credincioși din comuna Comarna, precum și zeci de familii și prieteni ai parohiei din împrejurimile municipiului Iași au poposit pentru câteva clipe de bucurie duhovnicească în satul Curagău, pentru a participa la slujba de târnosire a noii bisericii parohiale. Sfințirea noului lăcaș de cult a fost oficiată de IPS Părinte Teofan, dimpreună cu un numeros sobor de preoți și diaconi. După înconjurarea bisericii și ungerea zidurilor cu Sfântul și Marele Mir, clericii au sfințit și pecetluit Sfânta Masă, iar cei prezenți au avut posibilitatea să intre și să se închine în Sfântul Altar.

„Biserica, scară de pe pământ la cer”

În continuare a fost oficiată Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat în curtea parohială. În predica sa, Părintele Mitropolit Teofan a evidențiat faptul că, prin intermediul Bisericii, creștinul dobândește tămăduirea trupească și sufletească de care are atâta nevoie în zilele noastre: „Cunoscând Dumnezeu slăbiciunea noastră și puterea întunericului exercitată asupra noastră, a dat naștere Bisericii Sale, la care suntem cu toții chemați, precum Hristos Domnul a zis tatălui acelui tânăr bolnav: «Aduceți‑l la Mine, în Biserică!» Hristos ne spune: «Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe voi». Pe tot cel căzut, pe tot cel stăpânit de duhurile răutății acestei lumi, pentru că în Biserică găsim, iubiți credincioși, loc de tămăduire pentru prea multele noastre răni, care sunt așezate adânc pe trupul și, mai ales, pe sufletul, mintea, cugetul și inima noastră. De aceea zidim biserici, de aceea ne reînnoim, de aceea vă chemăm pe dumneavoastră să ne ajutați să înălțăm sfinte biserici, pentru ca să avem cât mai multe scări de pe pământ la cer, pentru a primi putere din puterea Domnului, să luptăm împotriva ispitelor care vin de la trup, de la lume și de la diavol”.

La finalul slujbei arhierești, părintele paroh Dragoș‑Iunian Bălinișteanu a transmis celor de față un cuvânt de recunoștință, mulțumind totodată tuturor celor care au sprijinit ridicarea bisericii: „Astăzi, avem înaintea noastră un lăcaș în stil ștefanian, înzestrat cu pictură în tehnica fresco, catapeteasmă din lemn lucrată cu migală, icoane pictate pe lemn, sistem de încălzire, mobilier și toate cele necesare slujirii lui Dumnezeu. Dar mai important este faptul că avem un loc în care orice om poate să își plece capul și să își frângă inima înaintea Domnului oricând dorește. Avem un loc în care Hristos vine și Se jertfește dăruindu‑ne posibilitatea de a ne împărtăși cu Sfântul Său Trup și Preacinstitul Său Sânge. Și nu este un loc doar pentru cei de aici, ci a devenit un colț de Rai în care mulți dintre cei copleșiți de frământătura orașului evadează din când în când. Mica noastră comunitate din Curagău, deși nu este numeroasă, s‑a dovedit vrednică și statornică în credință. Fiecare etapă a construcției a fost o dovadă că acolo unde există unitate și rugăciune, Dumnezeu lucrează minuni”.

Din sala de clasă în Biserica lui Dumnezeu

La înființarea parohiei și la începutul ridicării noului sfânt lăcaș, slujitorii comunității săvârșeau sfintele slujbe la școala din sat, într‑o sală de clasă. Treptat, odată cu realizarea și acoperirea bisericii, Sfânta Liturghie și celelalte slujbe au început să se oficieze în noua biserică din Curagău.

„Astăzi, prin dragostea lui Dumnezeu față de această comunitate inimoasă și față de dorința dânșilor, am dorit să înconjurăm biserica mult dorită de sat. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, mulțumim Înaltpreasfinției Sale pentru binecuvântarea revărsată peste acest sfânt lăcaș, mulțumim familiei Vicol și tuturor celor care ne‑au ajutat să avem o biserică a satului, a frățiilor voastre, unde să ne întâlnim cu Dumnezeu”, a adăugat părintele Cristinel Severin de la Parohia „Sfântul Nicolae”-Poieni, care a slujit la Curagău și a început șantierul lăcașului de cult în urmă cu mai mulți ani.

În semn de apreciere pentru întreaga muncă depusă la zidirea și înfrumusețarea bisericii parohiale, părintele paroh Dragoș Bălinișteanu a primit „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”, părintele Cristinel‑Gheorghiță Severin a primit „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv”, iar familia Petru și Petronela Vicol au primit din mâna chiriarhului „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru mireni. Totodată, ctitorii și binefăcătorii comunității parohiale au primit Biblii și distincții de vrednicie.

Din actul de sfințire

Cu voia Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, s‑a început zidirea acestei biserici, având hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, din Parohia Curagău, Protopopiatul Iași II, în anul 2010.

Înainte de ridicarea bisericii actuale, au mai existat două încercări ale credincioșilor de a construi un loc de rugăciune, întrucât satul Curagău este izolat între dealuri, la o distanță de 4 km față de bisericile satelor învecinate, Comarna și Poieni. A fost turnată o temelie și au fost ridicate ziduri pentru o biserică mică, dar, nefiind respectate anumite norme de arhitectură și construcție, a fost necesară demolarea acelui edificiu și începerea unei biserici noi, ridicată după toate normele canonice, arhitecturale și de siguranță.

Deși localitatea Curagău a fost declarată parohie în anul 2002 și a dobândit identitate juridică în 2009, nefiind zidită încă o biserică, activitatea liturgică și pastorală a fost asigurată de pr. Cristinel‑Gheorghiță Severin de la Parohia „Sfântul Nicolae”-Poieni, care a inițiat demersurile necesare pentru ridicarea unui lăcaș de cult.

Lucrările de construcție au fost începute în anul 2010, desfășurându‑se sub atenta supraveghere a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pe atunci Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Biserica este construită în stil ștefanian, în formă de navă, având o lungime de 18 metri, o lățime de 8,7 metri, înălțimea naosului de 10 metri, iar a turlei de la intrare, de 14,4 metri. A fost zidită din cărămidă, având fundația, stâlpii și bolta din beton armat.

În anul 2015, a fost numit preot al parohiei părintele Dragoș Bălinișteanu, iar comunitatea a început să funcționeze liturgic și pastoral ca parohie de sine stătătoare. La acel moment, biserica era zidită până la nivelul geamurilor. În anul 2016 au fost reluate lucrările, iar în 2017 au fost turnate centurile. În octombrie 2017 a început construcția acoperișului. Aceasta a inclus șarpanta, arcele interioare și bolta din lemn, montarea învelitorii din tablă fălțuită manual și înălțarea turlei clopotniței. Au fost montate cele trei cruci pe acoperiș și pe turla clopotniței. Etapa a fost finalizată în aprilie 2018.

Anul 2020, deși dificil din cauza pandemiei, a fost unul rodnic pentru continuarea lucrărilor. A fost realizată instalația electrică, au urmat tencuirea interioară cu frescă neagră, termoizolarea și finisarea exterioară.

Pictura murală a Altarului a fost realizată în tehnica fresco, în anul 2024, de către pictorii Vasile și Ramona Isari.

Catapeteasma din lemn de frasin, cu motive liturgice și ușile de intrare au fost executate de către preotul Manta Silviu‑Toader. Icoanele care împodobesc catapeteasma sunt pictate pe lemn de tei, fiind realizate de pictorul Ionuț Palade.

Biserica a fost ridicată și înfrumusețată prin jertfa familiei Petronela și Petru Vicol, fii ai satului Curagău, a enoriașilor din parohie, cu sprijinul financiar acordat de Secretariatul de Stat pentru Culte, Primăria Comarna și prin jertfa şi dăruirea altor donatori.