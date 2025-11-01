Te Deum la centenarul întronizării primului Patriarh al României

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de când Mitropolitul primat Miron Cristea a fost înscăunat ca primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în data 1 noiembrie 1925, astăzi, la Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșită o slujbă de Te Deum, de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, pentru a comemora acest eveniment istoric din viața Bisericii noastre.

Programul liturgic de la Catedrala Patriarhală din București a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către slujitorii sfântului lăcaș. În continuare, a fost oficiată slujba de Te Deum, de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, împreună cu părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, și alți preoți și diaconi. La sfârșitul slujbei, a fost oficiat un Polihroniu.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a rostit un bogat cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre demersurile înființării Patriarhiei Române din anul 1925.

„Încheierea procesului de unificare și organizare sinodală autocefală unitară pe întreg teritoriul României întregite și-a găsit reflectarea și în Constituția țării din 1923, care, la art. 22, consfințea că «Biserica Ortodoxă Română este și rămâne neatârnată de orice chiriarhie străină, păstrându-se, însă, unitatea cu Biserica Ecumenică a Răsăritului în privința dogmelor». Pe acest temei constituțional, la 4 mai 1925, Parlamentul țării a votat Legea organică și Statutul Bisericii Ortodoxe Române, prin care se consfințea organizarea ei unitară. Astfel, având o legislație bisericească unitară și un număr sporit de eparhii, de preoți și credincioși, Biserica Ortodoxă Română se prezenta ca o Biserică dinamică, a doua ca mărime și pondere în rândul Bisericilor Ortodoxe surori, astfel încât ridicarea ei la treapta de Patriarhie a devenit o necesitate pe măsura autorității și prestigiului ridicat pe care și l-a dobândit în lumea ortodoxă. În acest sens, Sfântul Sinod, în unanimitate, a hotărât «Înființarea pentru Biserica Ortodoxă Autocefală Română a demnității de Patriarh, precum și ridicarea scaunului arhiepiscopal și mitropolitan al Ungrovlahiei la demnitatea de Patriarhie, iar pe titularul acestui scaun și primat al României la vrednicia de patriarh». Statul român a ratificat această hotărâre, dându-i formă constituțională prin «Legea pentru ridicarea Scaunului arhiepiscopal și mitropolitan al Ungrovlahiei, ca Primat al României, la rangul de Scaun patriarhal», votată de Senat, la 12 februarie 1925, și de Adunarea deputaților, la 17 februarie, același an, promulgată prin Decret regal la 23 februarie 1925 și dată publicității în Monitorul Oficial nr. 44, din 25 februarie 1925. Patriarhia Română era astfel legal și definitiv înființată. Apoi, printr-o scrisoare irenică din 12 martie 1925, Sfântul Sinod a adus la cunoștință Patriarhului Ecumenic Vasile al III-lea (1925-1929), precum și celorlalte Biserici Ortodoxe Autocefale surori ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, prin consensul unanim al Bisericii și Statului român. Patriarhul Ecumenic Vasile al III-lea, luând act de hotărârea comună a Bisericii și Statului român, a recunoscut prin scrisoarea patriarhală nr. 1579 din 30 iulie 1925 înființarea Patriarhiei Române”.

Totodată, ierarhul a vorbit despre clipele memorabile ale înscăunării primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

„După ce toate demersurile au fost îndeplinite, la 29 octombrie 1925, prin Decret regal, Mitropolitul primat Miron Cristea a fost confirmat în scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost învestit la 1 noiembrie 1925, la Palatul Regal, unde Regele Ferdinand, în urma unui discurs solemn, a oferit noului Patriarh cârja patriarhală, într-o atmosferă de mare sărbătoare. Sala tronului era arhiplină; alături de Regele Ferdinand erau prezenți: Regina Maria, Prințul Carol și soția sa, Prințesa Elena, toți ambasadorii țărilor străine aflați la București, Prim-ministrul țării, membrii Guvernului, reprezentanții Academiei Române și ai Armatei Române, primarul și prefectul Capitalei și multe alte oficialități. După învestitura de la Palatul Regal, noul Patriarh s-a întors la Patriarhie în procesiune, pe jos, împreună cu ierarhii, clericii și invitații prezenți, fiind aclamat de mulțimea credincioșilor prezenți de-a lungul străzilor. Patriarhul Miron Cristea mărturisea în jurnalul său că a ales să parcurgă pe jos drumul de la Palatul Regal, după învestitură, ca să poată fi cât mai aproape de poporul atât de numeros prezent pe întreg traseul de la Palat spre Patriarhie, iar fotografiile vremii surprind această realitate. Întronizarea primului Patriarh al României s-a desfășurat tot în aceeași zi de 1 noiembrie, aici, în fosta Catedrală Mitropolitană, devenită în mod provizoriu Catedrală Patriarhală. Au fost prezenți delegații Patriarhiei Ecumenice, ai tuturor Bisericilor Ortodoxe surori, ai altor culte și ai autorităților statului român”, a explicat Preasfinția Sa.