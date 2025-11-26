Teologi dogmatiști întruniți în insula Corfu

22 de cadre didactice universitare din șapte țări se reunesc în perioada 24-28 noiembrie la întâlnirea Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși. La evenimentul desfășurat în insula Corfu din Grecia participă și profesori de teologie români.

Mai multe detalii despre această întrunire ne-a oferit părintele prof. dr. Ștefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” și vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureștilor: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, profesori de teologie dogmatică de la mai multe facultăți de teologie din țară participă la un simpozion internațional consacrat împlinirii a 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic. Acest simpozion se desfășoară în Grecia, în insula Corfu, acolo unde în Catedrala Mitropolitană se află moaș­tele Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, cel care a participat la Sinodul de la Niceea și a apărat învățătura de credință a Bisericii despre Sfânta Treime. Tema acestei manifestări științifice este «Crezul, lecție a credinței», iar referatele susținute au tratat diferite aspecte istorice și dogmatice cu privire la respingerea ereziei ariene și la formularea Crezului Bisericii”.

În continuare, pr. prof. dr. Ștefan Buchiu ne-a vorbit despre referatul susținut în cadrul întrunirii: „În comunicarea pe care am prezen­tat-o, am înfățișat aspecte din teologia Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae referitoare la im­portanța decisivă a Simbolului de credință niceean în precizarea dreptei credințe întemeiate pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tra­diție. Acest Simbol de credință a intrat în cultul Bisericii și constituie un izvor al dreptei credințe și al vieții duhov­nicești, el confirmând iubirea lui Dumnezeu față de oameni prin opera mântuitoare a Fiului Său întrupat. Atunci când îl rostim cu toții la Sfânta Liturghie, Crezul devine expresia iubirii noastre pline de recu­noștință față de Dumnezeu, Creatorul și Proniatorul vieții noastre, așa cum mărturisește Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În concluzie, am afirmat că da­toria noastră este aceea de a cunoaște, a mărturisi și a apăra învățătura de credință ortodoxă ca normă de viață creștină și ca sursă de unitate spirituală și morală în Biserica noastră Ortodoxă și în societatea contemporană”.