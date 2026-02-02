Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Teri ierarhi la hramul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova

Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 02 Feb 2026

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova și‑a sărbătorit vineri, 30 ianuarie, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Acest eveniment a fost încununat anul acesta de prezența a trei ierarhi din Mitropolia Olteniei.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova de IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, şi cu PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi. La slujba arhierească au participat cadrele didactice și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă, precum și numeroși credincioși veniți să aducă cinstire celor trei mari sfinți ai Ortodoxiei.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Mitropolit Irineu a evidențiat modelul de viață și slujire al celor trei sfinţi mari ierarhi.

După Sfânta Liturghie, în prezența Părintelui Mitropolit Irineu şi a invitaţilor, a avut loc inaugurarea unei expoziții realizate de studenții de la specializarea Artă Sacră, sub îndrumarea cadrelor didactice.

Mitropolitul Olteniei a rostit un cuvânt de binecuvântare şi de mulţumire: „Noi privim la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova ca la un centru de învăţământ de prestigiu, de trăire religioasă extraordinară şi ca la un centru de simţire românească. Din darea de seamă am putut vedea că numărul studenţilor a crescut, ceea ce ne arată că drumul pe care suntem este cel bun, cel adaptat contemporaneităţii. Cadrele didactice au avut şi anul acesta activităţi ştiinţifice foarte bune”.

Pr. conf. dr. Adrian Ivan, decanul Facultăţii de Teologie, a prezentat Darea de seamă pentru anul universitar 2024‑2025. Momentul dedicat cinstirii Sfinților Trei Ierarhi a fost marcat prin alocuțiunea susținută de pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial. Programul Zilei Facultății de Teologie, moderat de pr. lect. dr. Mihai Ciurea, a continuat cu un recital muzical‑artistic oferit de corul facultății, sub coordonarea pr. lect. dr. Adrian Mazilița și a arhid. lect. dr. Victor Şapcă.

 

